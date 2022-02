Letizia Ortiz en pantalones culotte color vino demuestra que es la reina de la alta moda

Letizia Ortiz de 49 años de edad de nueva cuenta pone en alto que sabe de moda para esta temporada es por eso que eligió unos pantalones culotte en color vino el cual se le miraban muy bien, pues como algunos ya lo saben la figura esbelta que se carga hace que este tipo de outfits remarque una exquisita silueta bien cuidada.

Mientras que la parte de arriba fue una blusa en color vino de manga larga, el cuello es redondo, pues como parte de la realeza no se les permite mostrar mucha piel, por lo que cada uno de sus outfits sin discretos, pero con este realmente llamó la atención del mundo de la moda.

Sus zapatillas fueron en color negro resaltando mejor ese traje color vino, mientras que su cabello apareció suelto y con una sedosidad impresionante, por lo que también tiene mucho que ver la alimentación de la familia real tiene que ver mucho por como se ven.

"Ella es increíble, fantástica, hermosa, hermosa, impresionante y hermosa duquesa", "La hermosa Kate por dentro y por fuera, ansiosa por que ustedes dos tomen el trono", "¡Tan hermoso y elegante! - ¡Nuestra Dutchess lo tiene todo! - además de ser una esposa y madre maravillosa!", "Eres hermosa y elegante princesa... te amo y respeto a ti y a tu esposo (el Príncipe William)...", escriben a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben no es la primera vez que esta guapa mujer domina no solo el mundo de la moda, sino de las redes sociales las cuales le rinden fan page donde comparten sus mejores fotos donde se le ve con vestidos largos ya sea florales o con estampados superdiscretos con los cuales hace que se todo se vea armonioso como lo es su personalidad.

El maquillaje también es otra de las cosas que admiran sus fans, pues siempre es de lo más básico y como su piel es muy linda como se dijo anteriormente no necesita ninguna gota más de maquillaje para sobresalir en los eventos públicos a los que tiene que asistir como parte de su trabajo.

