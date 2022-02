Licuados para bajar de peso y quemar grasa por la noche

Todos y en especial las mujeres busca opciones para bajar de peso y acelerar el metabolismo y algo que ayuda mucho para perder esos kilos de más son los licuados para quemar grasa, existen de diferentes sabores.

Hay algunas frutas y verduras que al digerirse en nuestro organismo, crean una serie de procesos químicos que contribuyen en la pérdida de grasa acumulada y además eliminan tóxinas.

En esta ocasión te diremos cuales son los mejores licuados para quemar grasa y bajar de peso durante la noche, pero para que hagan efecto debes estar llevando una dieta saludable y hacer ejercicio.

Estos licuados aportan nutrientes importante como los carbohidratos, vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que aumentan el nivel de energía, mejoran el metabolismo y ayudan a tener un mejor rendimiento.

Licuado de manzana, zanahoria y naranja

Este licuado es delicioso para mejorar la digestión y estimula la eliminación de los desechos. La manzana es ua fruta que posee múltiples propiedades beneficiosas para el organismo, incluida la pérdida de peso.

De acuerdo con un estudio publicado en Journal of the American Collge of Nutrition establece que el consumo de manzana en jugo o enteras promueve la pérdida de peso en personas obesas.

Ingredientes

1 manzana

1 zanahoria

1/2 taza de zumo de naranja

1/2 taza de agua

Preparación

Lava y trocea la manzana y la zanahoria, pon los trozos en la licuadora y prócesalos en el zumo de la naranja y el agua, bate por unos instantes, hasta conseguir una bebida homogénea, sirvela de inmediato, sin colar.

Licuado de papaya y piña

La papaya y la piña contienen enzimas digestivas que ayuda a luchar contra el sobrepeso y la inflamación. Por sus propiedades desintoxicantes y diuréticas, permiten bajar de peso.

Ingredientes

2 rodajas de papaya

1 vaso de yogurt natural

3 rodajas de piña

1 cucharadita de semillas de lino

Preparación

Primero, corta la papaya y la piña en varios cubos, posteriormente, vierte todos los ingredientes en licuadora, enciende a velocidad máxima y procesa durante 2 o 3 minutos, una vez obtenido el licuad cremoso y sin grumos, bébelo al instante.

Licuado de sandía, melón y limón

Este licuado es quemagrasa, refrescante y delicioso, te ayudadará expulsar los líquidos retenidos, desinflamarte y quemar grasa.

Ingredientes

Jugo de 1 limón

1/2 taza de melón

4 tazas de sandía

1 cuchara de mil (opcional)

Preparación

Licúa todos los ingredientes hasta conseguir un jugo homogéneo, si gustas añade miel y bébelo por las noches antes de dormir.

