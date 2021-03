Lo que México y el mundo necesita son más mujeres con poder

Sinaloa.- "Esparce tu luz", "ten confianza y valentía" y "no esperes a que alguien te diga cuál es tu camino" fueron algunas reflexiones en el evento digital Nosotras & Ellas, enfocado a destacar el legado y vida de mujeres sinaloenses poderosas, quienes con el ejemplo están influyendo en más mujeres y niñas.

El encuentro fue organizado por Debate y transmitido en vivo por la página de Facebook de este medio.

Participaron Carolina Gallardo Patiño, Rossy Anahy Lizárraga, Ceni Angulo, "Mamanchatte" y en la conducción estuvo la Dra. Teresa Guerra Ochoa. Las invitadas son mujeres sinaloenses destacadas y exitosas porque han asumido su fuerza interior y han decidido luchar para dedicarse a lo que les apasiona a pesar de las dificultades de la vida y el contexto social.

La ciencia, el deporte y el arte son disciplinas en las cuales las mujeres han tenido que abrirse camino con trabajo duro y constante.

Siempre podemos empezar de nuevo

Hay aspectos en la vida de Carol Gallardo Patiño que parecen de película, pero como siempre ocurre, la realidad supera con creces la ficción. Carol es una sinaloense ejemplar y exitosa porque trabaja en su pasión, que es la investigación espacial.

En la conversación durante el evento digital.

Es ingeniera física, sin embargo, las estrellas estuvieron durante mucho tiempo distantes para ella. Inclusive entró en una especie de agujero negro, su memoria y toda ella. Cuando Carol terminó su carrera tuvo un accidente automovilístico y perdió la memoria, no se acordaba de su familia, menos de sus estudios; la esperanza no existía y estuvo a punto de darse por vencida, pero Carol, como las heroínas de tantas realidades, superó con gran valentía estas adversidades.

Carolina Gallardo, originaria de Culiacán, decidió estudiar de nuevo, lo tuvo que hacer en casa y le tomó 6 años más. Tuvo que tomar bastantes terapias porque tenía muchos problemas cognoscitivos. Finalmente, con constancia y perseverancia alcanzó su estrella. Carol llegó hasta la NASA.

Realizó su maestría en Aeronáutica e Ingeniería Espacial con especialidad en Astronáutica en Cranfield University, Reino Unido; y una segunda maestría en Aeronáutica y Tecnología Espacial en ISAE Supaero, escuela de la Defensa de Francia. Su misión ahora es promover la ciencia, tecnología y matemáticas para que más niñas se involucren en estas áreas.

Carolina Gallardo Patiño

Twitter: @SpaceGirlMX

Facebook: Carol Gallardo (SpaceGirlMX)

Profesión: Ingeniera física con especialidad en Tecnología de Materiales.

Trayectoria: Colaboró en la Misión CUTE a Titán con la Agencia Espacial Europea (ESA) y Cranfield University. Asimismo, colaboró con Airbus Defence and Space (EADS) y Supaero en el proyecto del Vehículo Espacial de Transferencia Automática (ATV). Al final de su maestría fue aceptada en NASA Goddard Space Flight Center, donde se dedicó a la fabricación, análisis y caracterización eléctrica de un nano sensor, que será utilizado para detectar compuestos orgánicos (vida) en las futuras misiones a Marte, Titán y objetos cercanos a la Tierra. Actualmente es consultora espacial, mentora en el programa NiñaSTEM Pueden, de la SEP y la OCDE, cocreadora y mentora de Mujeres Hacia el Espacio, una iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Carol, originaria de Culiacán, llegó hasta la NASA.

Crecer ante la adversidad

Ceni Angulo es Mamanchatte (mamá gato en francés), es una pintora comprometida consigo misma y una persona que irradia fortaleza. Ceni habló de la invisibilización de mujeres en el arte, personajes ocultos, lo cual la motiva más para que su obra trascienda y mostrar a otras personas que "podemos hacer cualquier cosa".

La originaria de Salvador Alvarado sufrió un cáncer de mama y señaló que la mujer debe verse al espejo, reconocerse sabia, imaginativa, debemos dejar de victimizarnos, fortalecernos y tener confianza.

Ceni Angulo

Lugar: Gabriel Leyva, La Escalera, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado.

Profesión: Pintora, artista visual

Perfil: Apasionada desde muy chica de las líneas, formas, colores y de los gatos. Ceni señala que pinta momentos, donde el gato es intrínseco a ella y solo es parte de un lenguaje para poder expresarse, puesto que su obra busca indagar y llegar a lo más profundo del ser. Para Ceni la vida es más bella cuando se pone de magenta primario, amarillo medio y azul cerúleo.

"No he quitado el dedo del renglón, hasta vivi una experiencia de cáncer porque estuve bajo mucha presión de estrés, para mí no había un plan b, tenía que hacer que el plan a funcionara, llegó esa parte a mi vida, pero la agarré y la transformé en arte".

Mamanchatte (mamá gato en francés), es una pintora y sobreviviente de cáncer originaria de Salvador Alvarado.

La fuerza de la juventud

Rossy Anahy Lizárraga Ramos tiene 22 años y ya tiene claro quién es y lo que quiere en la vida. Ella muestra que el empoderamiento puede llegar desde temprana edad. Es deportista de alto rendimiento, pertenece a la selección nacional de softbol desde 2015 y ha ganado múltiples distinciones, entre ellas el segundo lugar en el Premio Estatal del Deporte 2018 y primer lugar del Premio Nacional del Deporte 2020. Pertenece a una generación de niñas y jovencitas más libres. Anahy ha viajado a Japón, Centroamérica y Australia en diversas competencias. Viajará sin duda a más lugares.

Desde los 8 años de edad Anahy practica deportes. Pasó por la natación, el basquetbol, incluso también probó con el lanzamiento de pelota y jabalina. Fue un autodescubrimiento que la llevó a decidirse por el softbol, el deporte de su madre.

Rossy Anahy Lizárraga Ramos

Edad: 22 años

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: Deportista destacada en competencias nacionales e internacionales en softbol

Estudia la carrera de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa Trayectoria: Medalla de plata en juegos centroamericanos, 4to lugar en juegos panamericanos, clasificación a Juegos Olímpicos. Ha tenido dos campamentos en Japón, obtuvo el 3er lugar en la copa de Sídney Australia, 5to lugar en un mundial categoría libre. Fue primer lugar en el premio nacional al deporte 2020, participó en la liga profesional de Estados Unidos durante dos meses como preparación hacia juegos panamericanos y para la clasificación a Juegos Olímpicos.

A la jovencita le gustan los retos y siempre está buscando competir o jugar con alguien mayor a su nivel porque esto le ayuda a crecer como deportista.

Rossy Anahy Lizárraga Ramos a sus 22 años es una deportista de alto rendimiento.

La Dra. Tere Guerra destacó los avances que se han visto en materia de equidad e igualdad, por ejemplo, han abierto espacios que antes estaban cerrados para las mujeres, los cuales han constado grandes batallas, como el derecho al voto, inclusive en países desarrollados. Finalmente, agradeció la presencia de sinaloenses destacadas internacional y localmente.

Cambios sociales

El contexto de las mujeres en la pandemia

Hablar del covid-19 y de cómo ha cambiado la vida de las mujeres en este periodo es de gran relevancia. Este será el centro de la próxima charla. El último conversatorio de Nosotras & Ellas se llevará a cabo el miércoles 31 de marzo a las 18:00 horas de Sinaloa, 19:00 horas de la Ciudad de México.

Participarán la tanatóloga Verónica de León para hablar del duelo, del apoyo a otros; asimismo, la maestra en ciencias en Educación, Nora Valenzuela, sobre las dificultades de la educación en casa tanto para padres, madres y niños, adolescentes e incluso universitarios.

El aspecto emocional que ha provocado trastornos, sobre todo en mujeres, será abordado por la psicóloga Yunuhen Juárez.

El impacto del Covid-19 en el aspecto social ha sido devastador para mujeres, niñas, niños; se ha incrementado la violencia en los hogares, donde son los más vulnerables; para abordar estas problemáticas, así como la relevancia de informar para prevenir el abuso sexual infantil, estará en el panel la periodista maya Mayusa Isolina González Cauich, quien acaba de asumir una diputación federal en sustitución de otra legisladora.

Para registrarse al último evento gratuito

Último conversatorio del evento Nosotras & Ellas.

Poder

Es la facilidad, tiempo o potencia de hacer algo. Empoderar a alguien es darle autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo; también significa hacer poderoso a alguien o un grupo social desfavorecido, de acuerdo con la Real Academia Española.