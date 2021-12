Los cinco tips que le ayudaron a Alicia Machado para perder 11 kilos de peso

Siempre nos preguntamos ¿Qué hacen las famosas para estar en línea y lucir cuerpazo? pues la mayoría de ellas realizan dietas rigurosas, ejercicio y más de una se ha sometido a laguna cirugía estética.

Muchas de las famosas ya sea actrices, cantantes o influencers comparten sus rutinas de ejercicio y sus dietas, así como consejos para mantenerse en forma.

En esta ocasión te diremos los cinco tips que le ayudaron a Alicia Machado para perder 11 kilos en solamente 15 días.

Leer más: Existe una vacuna para el envejecimiento y estos son sus beneficios

La exreina de belleza, Alicia Machado compartió los tips para bajar de peso en la red social TikTok, el video se viralizó inmediatamente y cuenta con miles de reacciones.

En el video la famosa dice: "Les voy a decir rápidamente cinco cosas, cinco tips que a mi me ayudaron a mantenerme enfocada y lograr el objetivo que era perder 11 kilos y lograr mi peso que son ahorita 59 kilos.

Tip número uno

Trata de pasar 12 horas en ayunas, los que quiere decir si comes a las 8:00 de la noche, no vuelvas a ingerir ningún alimento hasta las 8:00 de la mañana o hasta las 9:00 si es posible.

Tip número dos

Tomate todo el tiempo del mundo para comer, no comas porque quieres comer o no comas apurado, si no tienes hambre, no comas, toma agua.

Tip número tres

Bebe una taza de café con leche de almendras, una cucharada de avena, poco de azúcar, canelita. La avena es maravillosa brinda varios beneficios, regula los triglicéridos, el colesterol, limpia las arterias, después de eso, 2 horas más tarde come fuerte.

Tip número cuatro

Olvídate de lo lácteos de todo tipo de lactosa pues es la primera que hace que tengas celulitis.

Tip número cinco

Elimina la harina de trigo.

Recientemente Alicia Machado participó en La Casa de Los Famosos y se convirtió en la ganadora absoluta del reality show. Con más de 40 millones de votos con los que la venezolana se convirtió en la ganadora donde se hubo de todo, peleas, amores, una gran amistad, pero sobre todo paciencia.

Leer más: Baby Botox: Quiénes son los candidatos ideales para este tratamiento antiedad

Cabe mencionar que la también actriz usó un vestido animal print de leopardo en color plata espectacular.