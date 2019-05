Los mejores accesorios para papá en el Día del Padre

Se acerca el Día del Padre la fecha ideal para demostrarle a papá lo mucho que lo quieres y que mejor manera de hacerlo que con un regalo, así que si aún no sabes que obsequiarle en su día, aquí te dejamos los mejores accesorios para que luzca guapo en todo momento.

Lo mejor es que los puedes adquirir en Amazon desde la comodidad de tu casa y a un precio muy accesible. Así que no lo pienses más y sorprenderlo en su día.

Lentes de sol

Los lentes de sol es uno de los accesorio básico para papá y que no acostumbra a comprarlos con frecuencia, por ello te recomendamos los clásicos lentes Ray-Ban, su diseño es inconfundible y además esta inspirado en el estilo de los años 50. Así que estamos seguros que le gustarás y le sacará mucho provecho.

Cinturón

Otro de los accesorios que no le pueden faltar a papá por nada del mundo es el cinturón, ya que forma parte esencial de su look diario. Por ello te recomendamos un cinturón Dockers ya que puede ser utilizado de formal e informal, esta elaborado de 100% de piel y es perfecto para combinar con cualquier estilo.

Corbata

Las corbatas son de los accesorios que pocos papás usan, pero quienes lo hacen, lucen muy elegantes y le dan un toque perfecto a sus outfits. Así que si tu papá es de los que le gusta vestirse siempre formal con corbatas, este modelo de Calvin Klein color acero sólido es la ideal, ya que es muy combinable y el diseño de la tela es de cordón de seda Patrón de muy buena calidad.

Cartera

Las carteras juegan un papel muy importante en la vida de papá y no solo por que guarda su efectivo en ella, si no que es el accesorio que siempre va con el. Por lo tanto está debe estar siempre en un excelente estado, para cuando la vaya a utilizar, no le de pena mostrarla.

Esta carteras de cuero es una buena opción ya que su color es neutro y combinable, ademas sus tarjetas bancarias estarán seguras por que cuenta con bloqueo RFID.

