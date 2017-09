Los pelirrojos tienen más sexo, son todo un fenómeno sexual

Los pelirrojos ahora tienen más sexo, todo gracias a Ed Sheeeran, y es que gracias a que la fama y romanticismo en sus canciones el cantante se ha vuelto todo un símbolo sexual. A raíz de ésto el resto de los pelirrojos se siente con un sex appeal que no pueden con él.

Después de este increíble éxito ahora los hombres pelirrojos se sienten más seguros de sí mismo y las mujeres quieren tener hijos pelirrojos, ¡Los pelirrojos están de moda!

Aparentemente los pelirrojos ahora están teniendo mejores y sobre todo más relaciones sexuales, así lo ha confirmado un estudio. El fenómeno es tal que se le ha denominado, "Efecto Ed Sheeran", quedará para la historia, que un buen día, gracias a un cantante todos los pelirrojos se volvieron todos unos sementales.

El estudio lo hizo la empresa Azar Casumo, participaron 175 hombres con el pelo rojo, tenían edades de entre los 25 y 34 años, les hicieron preguntas donde sacaban a relucir su intima vida sexual. Y según los resultados del sondeo recogido en la revista Indy100, el 20% aseguró tener sexo con mayor frecuencia desde que el autor volvió famosa al rededor del mundo la canción "Shape of You".

Pero como se tenia que conocer la versión de las mujeres, por supuesto que se recopilaron datos para determinar si lo que afirmaban éstos hombres era verdad, y no solo alarde. Resultó verdad, más del 30% de ellas reveló sentir mayor atracción hacia ellos y que la percepción que tenían de ellos cambio de manera muy favorecedora, todo gracias a Ed Sheeran.

Y como toda mamá quiere tener al hijo más bello, ahora las mujeres quieren tener bebés pelirrojos, una investigación reciente lo determinó así. Según la web Co- ParentMatch, una página que se dedica a poner en contacto a mujeres que quieren concebir, con donadores de esperma, sus gráficas se dispararon con la preferencia de los pelirrojos, la demanda va en aumento.

Ed sheeran está al tanto del fenómeno que ha desatado y ha hecho declaraciones al respecto, al parecer está muy complacido con el resultado del efecto que ocasiona.

"Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que me usan. Por eso no me importa. ¿Sabes qué? ¡Por fin estamos teniendo relaciones! Eso está bien. Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que lo están logrando y se la están pasando muy bien", bromeó.