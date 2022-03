¡Los resultados de un estilo de vida saludable! Halle Berry espectacular a sus 55 años practicando skate

La actriz estadounidense Halle Berry es una de las celebridades más aclamadas de Hollywood y ha sido galardonada por el Premio Óscar, un Globo de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, siendo estos los premios más importantes de la industria cinematográfica. La también directora y productora se mantiene activa en sus redes sociales, donde comparte los proyectos que lleva a cabo, su paso por las alfombras rojas, su estilo de vida y más.

Recientemente, la protagonista de películas como "Catwoman", publicó en su cuenta de Instagram (donde tiene más de siete millones de seguidores), una serie de fotografías practicando skate en compañía de su entrenador personal Peter Lee Thomas, mostrando lo espectacular que luce a sus 55 años de edad.

Halle Berry derrochó belleza y sensualidad en las imágenes que compartió, al practicar skateboarding usando traje de baño. De igual manera, causó furor al lucir sus tonificadas piernas, fruto de sus arduas rutinas de ejercicio.

Halle Berry espectacular a sus 55 años de edad.

En uno de sus post expresó, "es importante animarse a sí mismo y a los demás, a lo largo de su viaje de acondicionamiento físico". Cabe mencionar que con estas fotografías divirtiéndose sobre una patineta, Halle Berry anunció el regreso de #FitnessFriday que hace cada semana en su cuenta de estilo de vida @respin.

"Ya sabes que día es. Peter Lee Thomas y yo volvemos con otro clásico de Fitness Friday. ¡Dirígete a @respin para ver el entrenamiento de esta semana y cuéntanos cuántas repeticiones haces hoy!".

A manera de broma escribió sobre el deporte que estaba practicando: "trabaja siempre para ser la mejor versión de ti mismo mientras aterrizas sobre dos pies...o cuatro ruedas".

Halle Berry y su entrenador lucieron sus cuerpazos.

¿En qué consiste la plataforma Respin de Halle Berry?

De acuerdo con la actriz originaria de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, es una comunidad digital de bienestar "de mí para ustedes". Desde hace un tiempo, ha defendido el proyecto #FitnessFriday, con el que cada viernes comparte con sus seguidores una sesión de ejercicio en vídeo.

En esta app con contenido audiovisual, tanto Halle como su equipo, vuelcan rutinas de ejercicio que se pueden hacer en casa, consejos nutricionales, clases de meditación, recetas de belleza DIY (do it yourself) o incluso material deportivo, desarrollado por la actriz ganadora del Óscar.