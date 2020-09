Los videojuegos más vendidos de Nintendo Switch

Nintendo no deja de innovar y sorprender y esta vez lo hizo con el anuncio de nuevos videojuegos para la consola Switch. Por ello, los gamers están muy felices y ya se encuentran en la espera del lanzamiento de la versión titulada Super Mario 3D All Stars, que estará disponible a partir del 18 de septiembre y hasta finales de marzo del 2021.

Es una colección muy esperada, ya que incluirá clásicos como Super Mario 64, disponible desde 1996; Super Mario Sunshine, del año 2002; y el legendario Super Mario Galaxy del 2007.

Además de este lanzamiento, que seguro se convertirá en uno de los videojuegos más vendidos para Nintendo Switch, existen otras versiones que no debes dejar de conocer y jugar en tus retas. Te hacemos un recuento de las mejores. ¿Cuál te falta?

Pokemon Shield

Una nueva generación de Pokémon está llegando al sistema Nintendo Switch. En esta aventura encontrarás nuevos y familiares, mientras atrapas, combates e intercambias Pokémon.

Pokemon Sword y Shield Dual Pack

Siente la satisfacción única de convertirte en un entrenador Pokémon y emprende un nuevo viaje en la nueva región de Galar.

The legend of Zelda: Breath of the wild

Disfruta la aventura en The Legend of Zelda: Breath of the wild, y escala torres y montañas en busca de nuevos destinos.

Animal crossing New horizons

Esto te gustará: una combinación de tranquilidad, creatividad y encanto esperan por ti mientras te preparas para hacer con tu vida lo que mejor te parezca. Recolecta recursos que podrás convertir en artículos de comodidad o útiles herramientas durante el juego.

Super Mario Party

No puede faltar Mario Party, en Nintendo Switch, el videojuego incluye nuevas formas de jugar con mini juegos para disfrutar con los Joy-Con.

Super Mario odyssey

Una nueva aventura 3D de Mario de estilo "sandbox" está llena de secretos y sorpresas, las cuales no podrás dejar de jugar.

