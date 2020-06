Los videojuegos más vendidos en Amazon

Nos encantan los videojuegos y es por ello que siempre queremos tener los mejores en casa para divertirnos y armar retas con los amigos o en línea, por eso a continuación te mostramos los videojuegos más vendidos de Amazon, son juegos para consolas Xboxs, Nintendo Switch y PlayStation.

¡Son un excelente opción de regalo de cumpleaños, aniversario o un autoregalo!

Lo mejor es que los puedes adquirir en Amazon desde la comodidad de tu hogar, el envió es súper seguro y encontrarás descuentos en todo el departamento.

The Last of Us Part II, PlayStation 4

En esencia, The Last of Us sigue girando en torno a Ellie y Joel. Sin embargo, en esta ocasión, encontrarás a varios personajes nuevos que desempeñarán un papel fundamental en la próxima aventura que emprenderá el dúo.

Marvel's Spider-Man, PlayStation 4

Una auténtica aventura de Spider-Man. Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games y Marvel se han unido para crear una auténtica aventura. Este no es el Hombre Araña que conocías o que habías visto antes, este es un experimentado Peter Parker quien es extraordinario en la lucha contra el crimen en la Nueva York de Marvel.

Animal Crossing New Horizons, Nintendo Switch

Tranquila creatividad y encanto esperan por ti mientras te preparas para hacer con tu vida lo que mejor te parezca. Recolecta recursos que podrás convertir en artículos de comodidad o útiles herramientas. Acoge tu lado natural mientras interactúas de nuevas maneras con flores y árboles. Construye una propiedad perfecta donde las reglas que aplican dentro de las casas no se siguen.

FIFA 20, PlayStation 4

Con EA SPORTS VOLTA, la cultura y la creatividad propias del fútbol a escala urbana vuelven por todo lo alto. Crea tu personaje, expresa tu estilo y juega a varios tipos de fútbol de estilo libre en entornos de todo el mundo.

Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch

Gracias a Nintendo Switch, los aficionados pueden disfrutar de la versión definitiva de Mario Kart 8 donde quieran y cuando quieran, incluso en partidas multijugador local para hasta ocho pilotos.

Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo Switch

Los nuevos luchadores, como Inkling de la serie Splatoon y Ridley de la serie Metroid, hacen su debut en la serie Super Smash Bros, junto con todos los luchadores de Super Smash Bros de la serie que han estado siempre. Combates rápidos, nuevos objetos, nuevos ataques, nuevas opciones de defensa y más mantendrán la batalla en pleno auge, ya sea que estés en casa o mientras te desplazas.

Super Mario Odyssey, Nintendo Switch

Explora enormes reinos 3D llenos de secretos y sorpresas, incluidos atuendos para Mario y montones de maneras diferentes de interactuar con el entorno.

Nioh, PlayStation 4

Nioh es un oscuro juego de rol de acción que gira en torno a la temática samurái. Desarrollado por Koei Tecmo Games en exclusiva para la plataforma de PlayStation 4.

Luigi’s Mansion 3, Nintendo Switch

Luigi se convierten en una pesadilla fantasmal, y pegajosa. Golpea y derriba las defensas de los fantasmas o convoca a Gooigi, un doppelganger completamente verde que puede ayudar a Luigi a superar los obstáculos que no puede superar solo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo Switch

Olvida todo lo que sabes sobre los juegos de The Legend of Zelda. Entra en un mundo de descubrimientos, exploración y aventura en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un nuevo juego de la aclamada serie que rompe con las convenciones.

Battlefield V, Xbox One

La Segunda Guerra Mundial: lleva la lucha a momentos inesperados pero cruciales de la guerra, mientras Battlefield vuelve a donde todo comenzó.

