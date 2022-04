Luce unas pestañas naturales, extra largas y abundantes con este tratamiento

Todas queremos unas pestañas de envidia pero no todas somos afortunadas de tenerlas de manera natural, es decir sin aplicarse extenciones de pestañas.

Las pestañas largas y abundantes resaltan la mirada y hacer ver un rostro hermoso pero no todas nacimos con tremendo "pestañón", por ello hay diferentes alternativas para hacerlo posible.

Una de ellas ese el rímel y también las pestañas postizas o exteciones y no, no te preocupes hay variedad de precios.

Leer más: Elimina los callos y los talones agrietados con este sencillo remedio casero

Las pestañas largas no solo embellecen la mirada sino que también tienen la función de proteger a nuestros ojos del polvo, la humedad, los rayos UV para evitar irritaciones o daños, según un estudio publicado por el Journal of The Royal Society Interface.

Para el crecimiento y alargamiento de pestañas existen cientos de productos y entre ellos algunos hechos a base de ingredientes naturales.

Enseguida te sugerimos como preparar un tratamiento natural para lograr un "efecto pestañón", solo necesitas los siguiente.

Dos cucharadas de aceite de ricino

Dos cucharadas de aceite de coco

Un recipiente limpio con tapa

Preparación

Mezcla en un recipiente el aceite de coco y de ricino, pon a calentar a baño maría, menea perfectamente y retira del fuego una vez que llegue a su punto máximo de ebullición.

Leer más: ¿Por qué roncas y dejas de respirar unos momentos?

Viert en el recipiente limpio y deja enfríar hasta que se solidifique, posteriormente, refrigera durante toda la noche. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro bálsamo listo para unas pestañas de ensueño.

¿Cómo aplicarlo?

Es muy fácil, lo único que debes de hacer es aplicarlo cada noche una vez que hayas limpiado tu rostro perfectamente. Toma un poco del producto con la ayuda de un cepillito de pestañas completamente limpio, si no cuentas con uno puedes usar el de una máscara de pestañas, solo lávalo bien y listo.