Lugares donde un hombre puede conocer el amor de su vida

Todos los hombres dicen que no andan buscando una relación, pero la realidad es que llega el día en que sí les dan ganas de tener pareja, de tener con quien ir a las reuniones de los ex compañeros de la escuela, a quien llevar a la obligada reunión del cumpleaños de la abuela, o hasta para tener cómplice de parrandas y noches de Netflix.

Conocer a la persona que te complemente no es tarea fácil, es verdad que en los últimos años han nacido muchísimas relaciones de las redes sociales, y la forma de iniciar una conversación es más fácil, ya no tienes que esperar a encontrarte a esa persona "casualmente", sino que con una solicitud de amistad basta. Pero a veces las fotos pueden ser engañosas, o simplemente los mensajes no le hacen competencia a los encuentros cara a cara.

Es por eso que si estás en la búsqueda muévete y aquí te dejamos una lista de lugares a los que tiene que asistir.

El trabajo:

Aunque no lo creas es un buen lugar, aquí es donde las personas tienen mayor grado de convivencia y puede ser que del trato diario empieces a ver a una compañera con otros ojos. En las convenciones y más en los viajes laborales es en donde puedes conocer a alguien más allá de la situación laboral. Claro que todo podría empezar en la oficina, pero si alguien atrae tu interés, trata de seguir con la conquista fuera de ella, tal vez en un café o invitándola a salir.

En el antro:

Antes el tema de conocer a alguien en un antro estaba lleno de tabús y se creía que todos esperaban encuentros de una sola noche en estos sitios, información que ahora se reconoce como errónea y un tanto mezquina. Ya hay más apertura del tema, cada vez son mas las personas que confiesan haber conocido a su pareja en una noche de antro. Así que si vas de fiesta y conoces a alguien con potencial para iniciar una relación o simplemente te interesa conocer más, no dudes en hacer una invitación para otro encuentro, claro, sin forzar las cosas.

En una fiesta:

Los amigos siempre son los más interesados en que conozcas a alguien, siempre tienen una lista mental para tu próxima conquista. Solo basta con que les digas y mandarán recomendaciones de amistad a tus redes. Si no te animas a decirles, solamente hazte el propósito de acudir a las reuniones o cuanta fiesta te inviten, no faltará una cara nueva que pueda convertirse en algo más después.

En el gym:

Esto no sólo aplica al gym, sino cualquier punto de reunión con gente que tenga intereses afines a los tuyos. Puede ser algún deporte, nadar, fútbol, o hasta alguna actividad cultural, el listado de opciones es larguísimo, solo disfruta de tus pasatiempos y hobbies con otras personas, asiste a clubs, talleres, etc.

En la Universidad:

Un sinfín de parejas iniciaron desde la universidad, ya sea que hayan compartido clases o en su tiempo libre en el campus. Si ya pasaste esta etapa, podrías considerar regresar, una maestría o un postgrado no vendría nada mal. Recuerda que invariablemente la clave está en la convivencia y conocer más gente.

Estos lugares pueden ser unas opciones donde podrías encontrar a esa persona especial, lo importante es que no vayas a estos lugares pensando que ese si será el gran día o que empieces a hablar de amores a cada persona que conozcas. Date oportunidad de empezar una relación de amistad primero.

