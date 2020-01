Lupita comparte su receta de la rosca de reyes casera

Al encontrarse en una situación económica difícil, María Guadalupe Velarde Gastélum decidió emprender el negocio de roscas de reyes caseras.

La señora se anuncia por redes sociales para ofrecer sus tradicionales roscas y algunos que otros pedidos que le llegan de los vecinos y más personas de la zona en donde se va pasando la voz de sus productos.

Mejor conocida como Lupita, compartió para EL DEBATE que dedicarse a la repostería no fue una opción para ella; sin embargo, al tener algo de gusto por esa área de la cocina, fue que las roscas la sacaron de un apuro cuando se encontraba en una dura situación.

Lupita es maestra jubilada y al no estar activa en las aulas, de alguna manera practicó en su casa para consumo personal y después de eso empezó a recibir los pedidos de otras personas.

Desde pequeña le gustaba ver cómo su abuela y mamá preparaban las comidas y postres, y que hoy, de alguna manera, ella comparte con sus hijas y sus nietos el gusto por la cocina, aunque no a todos se les da.

Desde que estaba en la secundaria me gustaba la repostería, hacía bollitos, pastelitos, llevé un taller que se trataba de esto y así fue como empecé. Esto tiene que ser porque te gusta, porque deseas hacer las cosas, porque si no, no creas que salen muy bien