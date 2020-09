Mascarilla de agua y arroz para eliminar las manchas

La mayoría de las personas hemos o tenemos manchas en la piel, estas salen por diferentes factores y no se ven nada bien, se que has probado con decenas de cremas y no logran desaparecer.

Debes de saber que también puedes recurrir a los tratamientos caseros como la mascarilla de agua con arroz, es muy efectiva y además vas a gastar muy poco.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por si no lo sabías el arroz es un excelente remedio para eliminar las manchas oscuras provocadas por la edad y tiene un efecto que retrasa la aparición de las arrugas, según un estudio publicado por Chiang Mai University, Tailandia. El arroz posee vitaminas y minerales como inositol, esta sustancia mejora la respiración celular y el flujo sanguíneo.

El arroz contiene vitaminas y minerales/Foto: Pixabay



Mascarilla de agua y arroz

Necesitas

Dos puñados de arroz

1/2 litro de agua

Procedimiento

Vas a colar el arroz, después toma una toalla o algodón. Remójala en el agua y exprímela, no tiene que escurrir el agua. Limpia tu cara con jabón neutro y ya que quede limpio, aplica la toalla o el algodón directo a tu piel.

Uso

Aplica con presión donde tengas las manchas y después enjuaga con agua fría. Hazlo 3 veces a la semana.