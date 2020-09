Mascarilla de plátano, avena y leche para piel grasa

Si tiene usted la piel grasosa, sus glándulas sebáceas están produciendo un exceso de sebo, esa sustancia grasosa que protege la piel. Cuando demasiado sebo, la piel se ve aceitosa, y el exceso de sebo puede contribuir al acné.

Si es una de las personas que tienen piel mixta a grasa sabe la tortura que es para nuestro cutis en tiempo de calor, pues tienden a sudar más de lo normal, además que suelen aparecer brotes de granos y puntos negros.

La piel grasa puede ser por diferentes factores según el Grupo de Nueva Dermatología, como por estrés, genética, enfermedades hormonales, una alimentación poco adecuada, entre otros.

Sabemos que has ido con diferentes especialistas de la piel y no siempre son efectivos y lo peor de los casos gastas cientos de pesos, en este artículo te vamos a decir como preparar una mascarilla natural de plátano, avena y leche para controlar esa molesta grasita de la piel. La cual por su alto contenido de vitamina A, B6, C y E. Esta mascarilla es ideal para reducir los problemas de acné; refresca el cutis y le brinda suavidad.

Reduce el brillo de tu rostro con esta mascarilla casera/Foto: Pixabay

Mascarilla de plátano, avena y leche

Necesitas

1 cucharada de leche

2 cucharads de avena

1 plátano

Preparación

Machaca el plátano hasta formar un puré y viértelo en un recipiente limpio. Añade la leche y agrega las cucharadas de avena. Mezcla muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea.

Aplicación

La vas a aplicar con la yema de los dedo en movimientos circulares y masajea durante 3 minutos. Déjala reposar durante 15 minutos para que tu piel absorba las propiedades con agua tibia, usa tu crema hidratante y al día siguiente notarás menos brillo en tu piel.

