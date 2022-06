La mayor preocupación de padres y madres es garantizar la seguridad de los niños y niñas, pero muchas veces se centran en la forma de protegerlos desde una perspectiva adultocentristra que limita la posibilidad de preparar a los menores de edad para enfrentar algunos peligros de la vida.

Si bien sabemos que hay accidentes e incidentes que no se pueden evitar, sí se pueden prevenir, por eso queremos compartirte algunas medidas de seguridad que debes enseñar a los niños desde pequeños, las cuales ayudarán a disminuir los porcentajes de riesgo.

Medidas de seguridad para niños y niñas

No abrir la puerta si están solos en casa

Las rutinas actuales de padres y madres los llevan a pasar muchas horas fuera del hogar, sobre todo si ambos trabajan, lo que puede ocasionar que los niños y niñas pasen muchas horas solos, por eso es importante que les enseñes a no abrir la puerta a extraños, tampoco se recomienda que contesten el teléfono cuando estén solos.

Ahora bien, si por alguna circunstancia mandas a alguien a recogerlos, los expertos en crianza infantil señalan que puede establecer una palabra secreta con tus hijos, la cual deberá ser dicha por la persona que mandes, de esa forma los niños y niñas sabrán que es seguro abrir la puerta.

También se recomienda explicarles los circunstancias de riesgo, dentro del hogar, por las que sí pueden salir de casa, como incendios, terremotos o similares, así como medidas de protección si se quedan dentro.

Nadie puede tocarlos sin su consentimiento

Cuando decimos nadie, es nadie, ni siquiera su madre o su padre, así que debes enseñar a los niños y niñas que está bien si no quieren abrazar o besar a extraños, incluso a familiares y conocidos, así que evita forzarlos a saludar a otras personas, las y los infantes deben aprender que su cuerpo es únicamente de ellos y nadie los toca sin su consentimiento.

Esta idea también incluye la necesidad de que les expliques que hay partes del cuerpo que los demás no deben tocar, para lo que es necesario que les enseñes sus su nombre y enseñes a los niños y niñas a lavar sus partes privadas mientras se bañan para reforzar el aprendizaje.

Finalmente, los niños y niñas deben aprender que, si alguien, extraño o conocido, insiste en tocar sus partes privadas, debe negarse, pero si alguien llega a hacerlo, debe decirlo inmediatamente y tener confianza en que le vas a creer y te vas a poner de su lado sin importar qué pase.

Mirar a ambos lados antes de cruzar la calle

Esta puede parecer una enseñanza lógica, pero puedes irla remarcando desde que las niñas y niños son pequeños, cada vez que crucen la calle, de esa manera el aprendizaje se facilita y se va haciendo un hábito sin tanto esfuerzo.

Aprender sobre los malos secretos

Algo que todos los niños y niñas deben aprender y que puede protegerlos de los pederastas o acosadores es que los secretos que les causan incomodidad, que los asustan, los preocupan o los pongan tristes, nunca se deben guardar, sino que debe aprender que pueden contártelos y que no lo vas a regañar.

Aprender a navegar en internet de forma segura

Nuestros hábitos llevan a los niños y niñas a navegar en el internet de manera temprana, así que debes poner atención en enseñarles que no deben brindar sus datos personales, tampoco pueden platicar con extraños y debes brindarles la confianza para que te cuenten sobre las cosas extrañas que encuentran en la red.

No recibir juguetes o dulces de extraños

Una forma sencilla de proteger a los niños mientras juegan en parques o espacios abiertos es enseñarles que no deben aceptar dulces, ni juguetes de extraños a menos que estés presente, también deben aprender a no irse con personas que no conocen, ni porque le digan que los llevarán contigo.

Cómo enseñar a los niños a protegerse desde pequeños FOTO: PEXELS

Aprender dirección y teléfono de sus padres

En caso de que los niños y niñas lleguen a perderse, es indispensable que puedan dar sus datos personales a la policía para que puedan regresarlos a casa. También puedes enseñarles a quedarse en un solo sitio si se pierden, eso permitirá que los encuentres más rápido y que sepan a qué personas sí pueden pedirle ayuda, como a los oficiales de policía.

Usar su voz para defenderse

Si los niños o niñas están siendo víctimas de bullying o si están en una situación incómoda, deben aprender que pueden usar su voz para defenderse y decir “basta”, además de pedir ayuda de los adultos para alejarse de las situaciones que los dañen.