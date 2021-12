Mejores frases para dedicar en Navidad y Año Nuevo vía WhatsApp

Navidad y Año Nuevo están, literalmente, a la vuelta de la esquina, y a pesar de que en muchas partes del mundo se está volviendo a la "nueva normalidad" en medio de la pandemia de Covid-19, lo cierto es que, como en 2020, la mayoría de las celebraciones tendrán que ser en casa y con grupos reducidos de gente. Es por ello que en esta nota te diremos algunas de las mejores frases para enviar vía WhatsApp o cualquier otra app de mensajería instantánea el 25 de diciembre y 1 de enero.

Como se dijo en el párrafo anterior, aunque este 2021 las personas trataron de regresar a una "nueva normalidad", definitivamente la época prepandemia todavía no puede vislumbrarse en el camino, sobre todo ante la presencia de la variante ómicron. Sin embargo, ese no es motivo para no desearle una feliz Navidad o prospero Año Nuevo a las personas que aprecias.

Es por ello que las celebraciones decembrinas estarán, de nueva cuenta, reducidas de integrantes en la mayoría de los casos. Ante ello, siempre será bueno enviar mensajes con frases de Navidad y Año Nuevo mediante el uso de la tecnología; es seguro que más de una de las personas que usan WhatsApp estarán esperando algunas palabras de sus seres queridos, amigos o compañeros de trabajo en estas fechas importantes.

Pero si se da el caso de que no eres bueno con las palabras, no te preocupes, a continuación te daremos algunas de las mejores frases para mandar por mensajería instantánea esta Navidad y Año Nuevo, deseando una feliz Navidad y un prospero Año Nuevo:

"La culpa de que la Navidad sea tan mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea más especial".

"Si no sabes qué regalo hacer a tus seres queridos en Navidad, regala amor".

"No hay nada mejor que estar junto a ti estas Navidades. ¡Haces que los días más fríos se conviertan en cálidos!".

"Me he propuesto mandarte algo súper especial para Navidad, pero tengo un pequeño problema… ¿Cómo envuelves un abrazo y un beso bien grande? ¡Felices fiestas!".

"Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!".

"Quizá el 2021 no haya sido el mejor año, pero ha estado repleto de personas, momentos y días inolvidables".

"100% Navidad: 10% relájate, 25% come, 25% bebe, 10% no hagas dieta, 30% sonríe. ¡Felices fiestas!".

"Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y aquello que necesites. Y todo lo que no encuentres: ¡búscalo en Google!".

"Para este nuevo año te deseo tanta salud como agua tiene el mar, tanto amor como estrellas tiene el cielo y tanta suerte como arena tiene el desierto".

"Espero que tu rutina se convierta en sorpresa, los enfados en sonrisas y las tristezas en esperanzas. Que tu bandera sea el amor, y tu lenguaje los besos. ¡Feliz Navidad!".