Mes del orgullo: Famosos que se identifican como género no binario

Las personas no binarias pueden o no percibirse a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, pues pueden presentar algún tipo de incomodidad al atribuirse características especiales de determinados géneros para satisfacer su deseo de identidad.

Antes de empezar, la expresión género no binario o genderqueer , es una identidad que han adoptado las personas que se encuentran fuera del binario de género, es decir, que no se perciben a sí mismas como totalmente masculinas o femeninas, y que se pueden identificar con un tercer género o ninguno.

Aunque no sólo Demi se ha identificado con este género, que se le conoce también como genderqueer , sino también estrellas como Sam Smith y Ruby Rose, que lo han externado a través de diferentes redes sociales y aquí te contamos quiénes son los famosos que se identifican como género no binario.

Dentro del mundo del entretenimiento existen varias celebridades que forman parte de la comunidad LGBT+ y se han identificado como género no binario, uno de los casos más sonados fue el de Demi Lovato, quien externó sus sentimientos y se dijo no binario, cambiando su pronombre de ella a "elle/elles/ustedes", pues "representa mejor la fluidez".

México.- Actualmente existe una gran variedad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género , pero hay una que ha llamado mucho la atención y se trata del género no binario, con el que varias personas han logrado identificarse y buscan darle más visibilidad.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.