México.- Ha sido un largo camino para la comunidad LGBT, ahora, no sólo se encuentran cuatro letras en la sigla, sino una cantidad más extensa para visibilizar a las demás personas que pueden identificarse de una manera diferente dentro del colectivo. Esta sigla sigue expandiéndose y está abierta para nuevas identidades de género.

Pero no lo es todo, también existen personas que pueden no sentirse cómodas identificándose como uno de los dos géneros que son hombre o mujer, incluso, no les agrada que los llamen él o ella, de ahí viene el género no binario ¿lo habías escuchado? Aquí te contamos de qué se trata.

La expresión género no binario o genderqueer, es una identidad que han adoptado las personas que se encuentran fuera del binario de género, es decir, que no se perciben a sí mismas como totalmente masculinas o femeninas, y que se pueden identificar con un tercer género o ninguno.

Las personas no binarias pueden o no percibirse a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, pues pueden presentar algún tipo de incomodidad al atribuirse características especiales de determinados géneros para satisfacer su deseo de identidad.

Dentro de este tema existen las identidades no binarias, es decir, puede haber una persona no binaria que se percibe a sí misma con dos géneros, sería el caso de la identidad bigénero, pero si se percibe como la mezcla de todos los géneros, entonces es una identidad pangénero y otros más.

Identidades no binarias: Bigénero, Trigénero, Género fluido; otros géneros: tercer sexo, Kathoey y Maverique.

Mes del orgullo: ¿Qué es el género no binario?

¿Qué significa la bandera de la comunidad no binaria?

La bandera no binaria está conformada por tres colores: amarillo, naranja y blanco, cada uno tiene un significado. El amarillo se utiliza debido a que es un color primario que se diferencia de colores azul y rosa, que son considerados como masculino y femenino.

El color blanco simboliza la independencia del género binario, al ser este color, los seguidores pueden adaptar su propia identidad, tal y como una mezcla de otro color con blanco puede hacerlo, mientras que el negro se refiere a aquellas personas que no se identifican con ningún género. Por último, el color naranja simboliza el orgullo y la convicción interna que sienten estas personas por su género.

También puedes leer: