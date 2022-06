Mes del orgullo: ¿Qué significa cada letra en la comunidad LGBTTTIQA+?

A : La letra A es para las personas Asexuales , que no se sienten atraídas sexualmente hacia otras personas.

Q : Dentro de las siglas LGBT+, la letra Q se refiera a las personas Queer , quienes viven su identidad de género y su orientación sexual de manera fluida, sin sentir la necesidad de encasillarse dentro de una denominación en particular.

I : La letra I dentro de las siglas LGBTTTIQA+ se refiere a una persona Intersexual , una persona que nace con características sexuales que no encajan en las definiciones binarias de femenino o masculino.

Pero, ¿te has cuestionado alguna vez qué significa cada letra de las siglas LGBTTTIA+? Aquí te lo contamos. Es importante mencionar que con el paso de los años ha habido bastantes cambios, incluso, en la actualidad se siguen añadiendo variantes, esto con la intención de visibilizar al resto de la comunidad.

México.- Arranca junio, un mes muy especial para la comunidad LGBT+ , pues mundialmente se celebra la fecha en que por primera vez, en la historia de los Estados Unidos, la comunidad luchó contra un sistema que perseguía a personas "no normativas", es decir, LGBT, personas racializadas, etcétera, un 28 de junio de 1969 .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.