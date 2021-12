Una terapeuta ocupacional en Los Ángeles, California, de nombre Morgan Absher, presentó un podcast nombrado "Two Hot Takes", (Dos Tomas Calientes) donde ella y sus coanfitriones dan consejos. Además Morgan escribe una columna semanal y comparte sus consejos con los lectores de USA TODAY.

En una ocasión discutieron el siguiente tema: Mi novio se niega a divorciarse de su ex a menos que yo lo pague. ¿Vale la pena salvar esta relación?

Pregunta: "Soy una mujer de 39 años y mi novio es un hombre de 33 años. Hemos estado juntos durante cinco años. Hay algunas cosas que no puedo manejar y sobre las que he expresado mi opinión, pero me llaman loco o simplemente me ignoran. La comunicación para nosotros ha sido mínima durante los últimos dos años.

Todavía está casado con su ex. Aunque ha prometido divorciarse, se niega a conseguirlo ahora a menos que yo lo pague. Él y yo tenemos intimidad tres veces al mes y solo cuando él quiere. No felicita ni reconoce ninguna de mis publicaciones e las redes sociales o las cosas que le envío directamente (como fotos provocativas).

Lo que me ha molestado recientemente y es mi última gota, es que decidió que quería tomarse un tiempo libre por su cumpleaños. No estoy enojado de que quiera ir y hacer algo solo por su cumpleaños. Estoy más molesto porque no me preguntó si estaba haciendo algo por él, lo que siempre hago, y no me preguntó si quería ir. Estoy enojado porque él puede tomarse un tiempo libre para su propio cumpleaños, pero no puede hacerlo para mi cumpleaños o nuestro aniversario. Los últimos dos años no ha hecho anda tanto por mi cumpleaños como por mi aniversario.

¿Me equivoco por estar enojado?

Respuesta: No te equivocas por estar enojado, pero mi verdadera pregunta es ¿por qué te quedas con una pareja que no satisface ninguna de las necesidades básicas de tu relación?

Hay un dicho popular, "Si él quiere, lo hará". Tu novio ni siquiera parece estar intentándolo. El hecho de que él mismo no esté persiguiendo activamente su divorcio es una gran señal de alerta para mí cómodo estando casado con su ex?

Sin embargo, además de eso, hay otros problemas a la mano. Tú novio no parece apreciarte ni respetarte. Él te ignora, te llama loco y no logra establecer una comunicación básica. La comunicación y la confianza son la base de las relaciones sólidas. Si no ha estado dispuesto a escucharte durante los últimos dos años, desafortunadamente, no creo que esto vaya a cambiar pronto.

¿Cómo puedes asociarte con alguien que se niega a reconocerte o incluso a hablarte? Tu novio también está fallando en satisfacer tu necesidad básica de conexión, ya sea por falta de intimidad, ignorando tus fotos picantes o incluso haciendo planes para su cumpleaños que no te involucran ni reconocen.

Hay un terapeuta de relaciones llamado Dr. John Gottman, y habla de que las "ofertas" son un aspecto importante de las relaciones . Estas ofertas son lo que él llama "unidades fundamentales de conexión emocional". Pero más o menos, estos son momentos en los que intentamos conectarnos con nuestros socios. Su pareja está ignorando cualquier oferta que intente extender, lo que a su vez puede crear resentimiento, disminución de la confianza y falta de conexión, nada de lo cual es bueno para una relación sana y duradera. Quizás le interese el libro del Dr. Gottman, "What Makes Love Last".

No debería tener que exigir o rogarle a alguien que le preste atención, que pase tiempo con usted o que tenga una relación con usted. Mereces sentirte apoyado, comunicado y amado en tu relación. Según su historia, esta relación no parece promover un entorno seguro, feliz y saludable para usted.

Todo lo mejor, Morgan.