"Mi principal motivo es inspirar" Jorge Gastélum

Culiacán, Sinaloa.- Con miles de sueños palpables que los acerca al corazón de todos sus espectadores, Jorge Gastélum cuenta con un canal de YouTube muy exitoso que lleva por nombre “Inspira tu estilo”. En él, Jorge comparte el paso a paso de todos sus proyectos de decoración que plasma en su hogar, mostrándoles a todos sus seguidores que cualquier propósito que deseen se pueden cumplir. Durante una entreviste para periódico EL DEBATE, Jorge nos platica cómo llevar una remodelación con poco presupuesto y las tendencias de color este 2020.

¿Qué debes tomar en cuenta para iniciar una remodelación?

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Lo principal es saber cuál es nuestro presupuesto, y de ahí observar cuáles son las áreas que queremos transformar, ya sea tu dormitorio, tu cocina o tu sala. Ya basándonos en nuestro presupuesto, tenemos que analizar nuestro entorno y ver qué es lo que no sirve y qué podemos reutilizar para llegar al estilo que estamos deseando. Una forma fácil para incrementar nuestro presupuesto es vendiendo las cosas que ya no necesitamos.

¿A qué conceptos de inspiración podemos acudir?

Primero que nada, debes analizar cuál será tu espacio para iniciar la remodelación y después buscar el estilo que quieres ver en ese lugar. Hoy en día hay muchas fuentes de información, como revistas, redes sociales, libros, hasta películas, simplemente basándote en la gama de color de estas. Y sobre todo debes adaptarte a tu espacio y presupuesto. Siempre debemos buscar lo mejor para nuestro hogar y que contagie paz y felicidad.

¿Cómo remodelar sin gastar mucho?

Lo que tengo muy fijo en mi canal es cómo inicio el proyecto y cómo lo termino, y siempre con poco presupuesto. Este color y sus tonalidades no es muy caro. Al igual otra cosa que realizo en mi canal es que los muebles que ya tengo o que he comprado y que son muy baratos los restauro yo mismo. También opto por yo hacer mis propios muebles, esto ayuda mucho al bolsillo. Además, los colores hacen magia, ya es que cambies el color de tu hogar o transformes un solo mueble: vas a sentir que has hecho un gran cambio.

¿Cuáles son los colores tendencias este 2020?

Cada año, Pantone Color Institute anuncia los colores que predominaran en el año, mostrando una lista de tonos, y escoge uno de ellos. Así que el color protagonista de este año es el Classic Blue. Explican que este azul es el que se ve al anochecer. Este color se puede utilizar en dormitorios, sala o comedor. No lo recomiendo en cocina, y para tenerlo en casa puedes optar por accesorios decorativos en este tono, y, muy importante, no saturar los espacios con este color.

¿Qué color recomiendas para pintar las casas y hacerlas más frescas?

iempre el color o alguna tonalidad del blanco nos va a transmitir paz, y siendo un color que refresca mucho los espacios. Pero también tienen que ver mucho los materiales de construcción, por eso es importante saber cuáles se utilizaron para nuestra casa. También los colores claros son los que mas ayudan para recibir menos la intensidad del sol. Los colores intensos son mejor para toques decorativos.

Jorge Gastélum. Foto: Cortesía

¿Cuáles son los colores recomendados para evitar el estrés y la ansiedad por confinamiento?

Los tonos nudes son los adecuados para evitar este mal momento. Siempre recomiendo para esto tener un balance. Como ya lo he dicho antes, lo mejor para este tipo de situaciones son colores fríos, pero siempre agregando un guiño de color que le dé un contraste ligero, los puedes proyectar en cojines, cortinas, decoración, etcétera. Esto hará que te relajes o que ayudará a crear espacios de desestrés. Recomiendo colores pasteles y no tan vivos.