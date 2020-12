"Mindfulness": Disciplina para la mejora personal y laboral

Culiacán, Sinaloa.- Todos nacemos con la capacidad de prestar atención y de estar en el momento presente, sin embargo, las distintas vicisitudes de la vida empujan a adquirir hábitos de pensamiento poco útiles al momento de confrontar situaciones que exigen ser vistas tal y como son y con una actitud abierta.

El 2020 ha sido un reto para muchos debido a todos los cambios que se han impuesto por la pandemia. La situación social y la económica han ocasionado en muchas personas diversas preocupaciones, empujándoles a la añoranza y al duelo de lo que ya no se tiene y se ha perdido por las circunstancias actuales o, por el contrario, a imaginar futuros catastróficos en los que es imposible ver una salida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Una de las áreas de la vida personal que más se ven trastocadas por la contingencia sanitaria es el ámbito laboral; en este sentido, el doctor Éric López Maya, pionero del mindfulness en México, director y fundador del Instituto Mexicano de Mindfulness (mindfulness.org.mx), sugiere que entrenarse para estar presentes es una forma de ejecutar nuestras labores con más eficiencia, al mismo tiempo que se obtiene mayor calma y claridad para vivir el día a día.

Impacto en las emociones

Desde el punto de vista científico y la neurociencia, el mindfulness ha tomado mucho interés debido a los beneficios comprobados de practicarlo. El doctor Éric López comentó que las personas que se comprometen a estar en atención plena experimentan más emociones positivas, son más resilientes, se sienten con más energía y tienden a tomar mejores decisiones; no solamente en el trabajo, sino en su vida diaria, afectando su fisiología de manera positiva.

Un estudio publicado en 2016 en una revista puertorriqueña de psicología, denominado «Impacto de un adiestramiento en meditación de conciencia plena (mindfulness) en medidas de ansiedad, depresión, ira y estrés y conciencia plena», escrito por Jeannette Rosselló, determinó que, a mayor tiempo de meditación mindfulness, había mayor beneficio para los participantes en la disminución de malestar mental y psicológico, disminuyendo síntomas de ansiedad, depresión, ira y estrés, y aumentando en sí mismos la capacidad para la conciencia plena.

El mindfulness se puede adquirir

Éric López, también doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que la práctica del mindfulness, que se entendería en español como «mente plena o atención plena», devuelve a las personas la capacidad de estar atentas en el ahora, por lo tanto, pueden permanecer más centradas, con más calma y equilibrio.

Si bien, hay una capacidad innata de prestar atención al momento presente, el doctor Éric mencionó que la atención plena no es algo que normalmente se haga de manera consciente o natural para resolver o confrontar las situaciones en el medio personal o laboral, pero que es una capacidad que se puede entrenar.

Impacto de la atención plena

El experto en mindfulness habló que al aplicar programas en las organizaciones para que sirva de entrenamiento de los colaboradores, ellos podrían obtener sus beneficios mejorando considerablemente su bienestar, ya que al estar atentos al presente suelen sentirse con más energía y tienden a tomar mejores decisiones, impactando en tres áreas: La primera en el ámbito personal, cuando las personas adquieren capacidad de autorregularse y gestionar las emociones estresantes.

En lo interpersonal, mejoran la capacidad de empatizar con los demás, de escucharles, y por lo tanto de entender mejor lo que ocurre en su medio social; en el tercer nivel de actuación, los practicantes de mindfulness se vuelven más productivos, hay menor ausentismo y mejor desempeño en las actividades en general aumentando incluso las capacidades de liderazgo.

Importancia de hacer comunidad

Éric López explicó que aplicar un programa de mindfulness a nivel empresarial es muy beneficioso, en especial si los líderes se involucran y practican esta forma de meditación de forma comprometida y viven en carne propia los beneficios. Por otra parte, es importante que se involucre una masa crítica de individuos en una organización, es decir, la mayor cantidad posibles, porque de esa manera el cambio dentro de la organización es más sencillo.

Dio como ejemplo lo que sucede ahora con el coronavirus: para que no haya contagios, la mayoría de las personas tiene que seguir indicaciones, de otra manera, los cambios no serían observables; en términos de mindfulness lo que pasaría es que, si una sola persona en una institución practica mindfulness y 100 no lo hacen, es más probable que esta persona se parezca en comportamiento a quienes no practican, que al revés.

¿Qué es Mindfulness?

Mindfulness o atención plena puede también ser entendido como un rasgo de personalidad, es decir, existe en personas que son atentas por naturaleza. Se ha encontrado que este rasgo se asocia con un mayor bienestar psicológico y menor disposición a padecer ciertos trastornos psicológicos, así como a una mejor concentración y rendimiento en general.

Mindfulness también es un estado en donde podemos cultivar atención, bienestar y equilibrio a través de ciertas prácticas y ejercicios, los cuales son la base de las intervenciones en el Instituto Mexicano de Mindfulness.