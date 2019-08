Mini caja musical: El regalo perfecto para cualquier ocasión

Si estas en busca de un regalo original para obsequiárselo a alguien muy especial para ti, aquí te mostramos la Mini caja musical, que estamos seguros que le encantará por ser algo único.

Lo mejor es que lo puedes adquirir a un accesible precio, a través de Amazon, dado click aquí.

Más de diez modelos diferentes

La caja musical tiene melodías de tu película o serie favorita como: Beauty and the Beast, Carrying You (castle in the Sky), El señor de los anillos, Game of Thrones, How Far I'll Go, La La Land, Let It Go, Pirates of the Caribbean, Star Wars, The Godfather,Twinkle Twinkle Little Stars entre otros.

Mecanismo

La caja de música es de mecanismo de manivela, por lo cual no requiere el uso de baterías, solo dale vuelta y la música sonara claramente.

Tamaño

La caja de música es de tamaño pequeño por lo que será fácil llevarlo a todas partes. Sus medidas son de 6.5 cm x 5 cm x 3.8 cm.

El regalo perfecto

Bonito tallado y melodía clara, hacen que la caja musical sea gran regalo.

Ahora que ya conoces la caja musical, entra a la página de Amazon dando click aquí, donde encontrarás cientos de productos de gran utilidad.