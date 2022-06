Netflix: cómo hacer sugerencias de películas y series desde tu teléfono móvil

A veces pasa que tienes muchas ganas de ver una película o serie, pero, al ingresar a la plataforma de Netflix no encuentras el título que buscas, sin embargo, no tienes por qué esperar a que al personal de la plataforma de streaming se le ocurra ponerla dentro de su catálogo, ya que tú puedes hacer sugerencias.

Entonces, ¿cómo puedes hacer sugerencias de películas y series a Netflix? La manera de hacerlo es muy sencilla y puedes hacerlo desde tu computadora, pero, para mayor comodidad, también puedes hacerlos desde tu teléfono móvil, te decimos cómo lograrlo de manera sencilla, paso a paso.

Cómo escribir sugerencias a Netflix. Paso a paso

Ingresa a Netflix. Para presentar una sugerencia a Netflix desde tu celular, solo tienes que ingresar a la aplicación, elegir tu perfil y una vez adentro, colócate en la parte superior derecha, justo en donde está la imagen de tu perfil, da clic ahí y te despegará la página de “perfiles y más”.

Ingresa al centro de ayuda. Luego de que se despliegue el menú de “perfiles y más”, da clic en donde dice “Ayuda”, lo cual te llevará al centro de ayuda de Netflix en dónde podrás hacer hasta tres sugerencias de títulos de series o películas.

Cómo escribir sugerencias de películas y series a Netflix

Elige “solicitar un título”. Para hacer más accesible a tus necesidades, Netflix colocó un apartado que te redirecciona a la página en dónde puedes hacer sugerencias de títulos de películas y series.

Cómo escribir sugerencias de películas y series a Netflix

Rellena el formulario y envía. Como ya decíamos, el formulario es muy sencillo, en pantalla te aparecerán tres apartados para poner hasta tres sugerencias de títulos y le das en “enviar sugerencias”, así de fácil le llegarán tus peticiones a Netflix.

Ojo, algo que recomendamos es que seas muy específico en tus títulos porque luego pasa que Netflix agrega algunas películas, pero son trilogías o sagas y no están disponibles todos los títulos.

Qué ocurre luego de que solicitaste una película o serie

Una vez que la página del Centro de Ayuda de Netflix te confirme que has enviado tus sugerencias, no hay nada más que hacer más que esperar a que la plataforma de streaming sume los títulos que quieres que se agreguen a su catálogo, ya que no se responde de manera individual.

Pero, lo que sí puedes hacer es organizarte con tus amigos y pedir un mismo título que quieran ver, porque entre más solicitudes de una película, serie o programa de televisión reciba Netflix, más pronto lo pondrá en su catálogo, por lo que también puedes enviar varios correos con sugerencias.

Tampoco se trata de que mandes correo cada hora, pero sí lo puedes hacer de manera continua.

Cabe mencionar que, existen algunas series y películas no llegarán al catálogo de Netflix y eso tiene que ver con que los derechos del título estén disponibles para otras plataformas streming, pues algunas tienen los derechos exclusivos, también tiene que ver con la popularidad de la producción audiovisual y el costo de la licencia.