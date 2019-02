Niños sobresalientes

Jorge Dalí Ruiz Bueno tiene diez años, cursa el quinto grado de primaria. Comenta que se encuentra un poco nervioso por la entrevista, sonríe. Es un tanto introvertido, muy disciplinado, sincero, enfocado; Jorge es un niño con aptitudes sobresalientes, parte del programa “Talentos” Sinaloa del Centro de Ciencias de Sinaloa, al que asiste una vez a la semana por dos horas.

“Me gusta mucho la escuela. Hacer experimentos, cuando los maestros nos llevan a hacer actividades fuera, cuando hacemos trabajos de ciencia o matemáticas y me gusta pasar tiempo con mis amigos”. Sus materias favoritas con matemáticas y ciencias. Al hablar de los temas que le gusta investigar se emociona: “me gustan mucho las reacciones químicas, la ciencia, los átomos, los números, las matemáticas”.

Asistir al programa “Talentos” le ha hecho mucho bien, ha conocido más amigos y adquiere nuevo conocimiento. “Nos enseñan conceptos matemáticos, cosas nuevas que yo no sabía. Hemos visto ciencias experimentales, donde hacíamos reacciones, vimos el PH, también se pueden hacer proyectos, sobre el cuidado del medio ambiente, prevención de accidentes, cosas para ayudar a la gente. Algo que se me hace muy bueno. Me gustaría aprender más”.

La mamá de Jorge, Nelsy Bueno Wong, señala que desde pequeño Jorge dio manifestación de aptitudes sobresalientes. “Desde pequeño era muy serio, introvertido. Conforme fue creciendo se notaba que también era muy observador, a veces se pasaba mucho tiempo agarrando un objeto”. Desde muy pequeño podría relacionar un objeto con su significado. Cuando comenzó a hablar decía palabras muy complejas, como Cóncavo. A#los tres años Jorge ya estaba aprendiendo el abecedario, los cuatro años ya leía y hacía sumas básicas. “Fue cuando lo llevé con un sicólogo, quien lo vio, le hizo un examen y se dio cuenta que Jorge tenía un IQ elevado, me dijo que es muy inteligente. El en conocimiento, podría ir como dos o tres grados más avanzado”, recuerda Nelsy Bueno.

Programa

Nydia Edith Berrelleza Garibaldi es la responsable del programa “Talentos” Sinaloa del Centro de Ciencias de Sinaloa, que actualmente en Culiacán, se desarrolla en las instalaciones del Museo Interactivo sobre las Adicciones (MIA). “Es un programa para niños sobresalientes en el área científica, que tiene como objetivo coadyuvar con instituciones educativas publicas y privadas, con empresas, y todo aquel interesado en beneficiar de alguna manera a estos chicos para impulsar y potenciar sus talentos. Trabajamos de la mano en coordinación con el departamento de Educación Especial de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura”, explica. El programa actualmente trabaja en el MIA con alrededor de 70 niños en talleres permanentes.

Encausarlos

Una persona sobresaliente es aquella que sus aptitudes, su conocimiento supera al del promedio de los demás, y puede ser en cualquier área, intelectual, científica, deportiva, artística, verbal-comunicativa, etc. Es detectado por un especialista en sicología y/o pedagogía, por medio de algunas entrevistas al niño y exámenes. Es vital encausarlos. Hacerles ver que si tienen ese conocimiento es por algo, y que deben encausarlo para el bien de los demás, para ayudar al prójimo, a la sociedad, aplicarlo en algo que funcione para bien.

Situación

Suele pasar que son niños tan avanzados, que muchas veces no se entienden bien en su contexto social. Llegan a batallar en adaptarse a su entorno, como en la escuela. Pueden llegar a padecer acoso escolar por parte de los compañeros. Pueden llegar a ser niños muy exigentes en cuanto al aprendizaje, exigen cada vez más, consigo mismos también, meticulosos y muy competitivos. Son niños que tiene su propio sistema para aprender, son muy analíticos, analizan mucho las cosas.

Motivación

Es muy importante que si un padre nota estas aptitudes sobresalientes en su hijo, que ve que destaca en un área, le brinde el apoyo necesario, busque la manera, las alternativas para aumentar su interés y potenciar esta aptitud. Llevarlos a programas especiales donde puedan desarrollar estas capacidades como el programa “Talentos”, clases particulares de la materia que en la que destaca, clases de arte, actividades deportivas.

Análisis

Hay que hacer en análisis adecuado para ver si es conveniente avanzar de grado a un niño de aptitudes sobresalientes, ya que en ocasiones no es lo mejor. Ya que tienen el conocimiento, la inteligencia, pero quizá su desarrollo emocional y su desarrollo físico-fisiológico no está listo como para que se enfrente a un entorno de un salón de clases con compañeros de una edad mayor y que se pueda adaptar a él. Es muy importante el acompañamiento de los padres, los maestros y un terapeuta que los guíe.