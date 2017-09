Números de emergencia y auxilio para victimas del sismo

La tarde de este martes un sismo de magnitud 7,1 sacudió el centro del país, los daños ocasionados a edificios y construcciones aún no se terminan de cuantificar, ni siquiera aún de las personas afectadas por los derrumbes de las construcciones y en el peor de los casos las perdidas de vidas humanas.

Horas antes del sismo, se acababa de llevar a cabo un simulacro en conmemoración del 32 aniversario del devastador terremoto de 1985. Parte de la conmemoración fue el circular que emitieron las autoridades oficiales, sin esperar que fueran utilizadas más allá del simulacro.

El sismo sucedió el mismo día en que las autoridades en conjunto con la ciudadanía realizaron un simulacro. Foto temática, hoyestadodemexico

Las cosas subieron de nivel y el simulacro recreó momentos genuinos a escasas horas, lamentablemente llegó el momento de poner en practica las indicaciones emitidas por los responsables de seguridad.

Sismo 19 de septiembre. Foto, Fernando Brito

Las recomendaciones al presentarse la tragedia fueron y son las siguientes:

- Mantenerse alejado de las ventanas

-Revisar las instalaciones de gas y luz

- Utilizar el teléfono celular solo en caso de emergencias

-No propagar rumores

-Mantenerse al tanto de las indicaciones de las autoridades

-No encender fósforos, pues podría haber fugas de gas

- No estar cerca de objetos que puedan caer

La afectación del sismo ha sido de tal magnitud que el presidente Enrique Peña Nieto, que en esos momentos volaba hacia Oaxaca donde presidiría una reunión sobre las acciones de recuperación luego del reciente sismo el pasado 7 de septiembre, luego de ser notificado se regresó de emergencia al centro del país; el mandatario informó mediante Twitter que convocó al comité Nacional de Emergencias para realizar la evaluación de la situación y así mismo coordinar las acciones en auxilio a la población, y declaró activado El PlanMX.

He convocado al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones. El PlanMX ha sido activado. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 de septiembre de 2017

El presidente también indicó en la misma plataforma que los servicios de emergencia del ISSSTE e IMSS estarán abiertos para atención a toda la población, como también ordenó como medida preventiva evacuar los hospitales con daños en su infraestructura, remitiendo a los pacientes a otras unidades médicas.

También he indicado que los servicios de emergencia del IMSS e ISSSTE estén abiertos a toda la población. #Sismo — Enrique Peña Nieto (@EPN) 19 de septiembre de 2017

Es importante conocer las lineas de emergencia en la Ciudad de México, en caso de ser necesario puedes solicitar ayuda o informes a las siguientes líneas:

911 Número de emergencia

55 5395 1111 Cruz Roja

55 5484 0400 Locatel

071 Comisión Federal de Electricidad

