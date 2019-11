Oferta de hasta el 30% de descuento en Cámaras, Drones y Accesorios por el Black Friday 

Black Friday es uno de los eventos más esperados de muchos, es la fecha ideal para adelantar las compras navideñas y por que no, darte el gusto de adquirir el producto que siempre has deseado y por decidía no obtienes.

En Amazon encontraras cientos de productos a un increíble precio y con los descuentos más bajos, como por ejemplo tiene el 30% de descuento en Cámaras, Drones y Accesorios de las mejores marcas, así que esta puede ser tu oportunidad para adquirir el producto que más deseas.

Así que si estas por adquirir una cámara, dron o algún accesorio para complementar tu equipo de trabajo o hobby, aquí te dejamos los productos más vendidos en Amazon, te sorprenderá ver marcas como Sony, Nikon, Canon, Fujiflim, GoPro y Mirrorless.

Combo DJI Osmo Mobile 3, incluye tripié y funda

DJI Osmo Mobile 3 ¡Dale un giro a tu mundo. El estabilizador en tres ejes del Osmo Mobile 3 permite grabar vídeos estables y muy fluidos reduciendo los temblores. Es ligero y tiene una capacidad de respuesta excelente con la que puede seguir tus movimientos en tiempo real.

Oferta de hasta el 30% de descuento en Cámaras, Drones y Accesorios en Amazon

DJI Dron Mavic 2 Pro

Siempre hemos tenido el sueño de crear un dron que nazca de la convergencia entre ingeniería, innovación y fotografía aérea. Un dron que incorpora todas las avanzadas tecnologías que hacen famosa a DJI y que sea capaz de establecer un nuevo techo sobre qué es posible hacer en el ámbito de la fotografía aérea. Al crear el Mavic 2 hemos hecho realidad nuestro sueño. Cuenta con 8Gb de capacidad y es de color negro. Además tiene una cámara Hasselblad con sensores CMOS de 1 pulgada.

Cámara Sony Alpha a7M3

Captura los momentos decisivos con la a7 III de Sony, que incluye un sensor CMOS full-frame y otras innovaciones de imagen avanzadas, respuesta de alta velocidad, facilidad de uso y durabilidad confiable, para responder a las diferentes necesidades de captura.

Kit de Cámara Canon SLR EOS T6 Kit con Lente EF-S 18-55 +SPEEDLITEL 100+ Bolsa 100EG

Cámara Canon con píxeles duales rápido y preciso con detección de fases. Con Tecnologías Wi-Fi, NFC y Bluetooth integradas.

Cámara digital DJI Osmo Action

Osmo Action te permitirá capturarlo todo con solo tocar un botón. Podrás enfocarte sin ningún esfuerzo gracias a la nítida pantalla frontal. Por el otro lado, tienes una potente pantalla trasera que ofrece una imagen increíblemente fluida. Además de ser robusta y versátil, esta cámara está repleta de avanzada tecnología para que pases menos tiempo preocupándote por el equipo y más viviendo el momento.

El famoso "Viernes Negro" llega con increíbles descuentos en todos los departamentos de Amazon, así que te invitamos a que visites su pagina, dando click aquí y te sorprendas con sus ofertas.