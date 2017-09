Olvídate de las imperfecciones con mascarilla de avena

La avena es buenísima para nuestra salud, para ayudarnos a adelgazar y ayudarnos a mantener nuestro sistema en optimas condiciones, lo mejor que también tiene atributos que hacen que nuestro cutis luzca sensacional, y lo mejor de todo es que puedes preparar con ella mascarillas caseras que te consentirán a ti y a tu bolsillo.

Para controlar el brillo facial

SI tu piel brilla mucho es debido a que produces más grasa de la necesaria. Si quieres mantener tu rostro en un estado mate y controlar los excesos de grasa, esta mascarilla es la ideal:

Ingredientes:

1 Taza de avena molida

3 Cucharadas de aceite de soya

Preparación: muele muy bien las hojuelas de avena en la licuadora, o si puedes conseguir harina de avena te ahorrarás ese proceso. Mezcla ambos ingredientes hasta que se formen una pasta y aplícala sobre tu rostro limpio, déjala reposar unos 20 minutos y después enjuaga con agua tibia. Tu rostro lo agradecerá.

La avena tiene atributos que favorecen tu salud y bienestar. Foto temática, bellezauncomo

Hidratante

Si por lo contrario de la primera, tu piel es seca y la sientas acartonada, y peor aún, si sientes pequeñas cortadas al rededor de los labios, esta mascarilla resolverá tu problema.

Lo único que necesitas es:

1 Taza de hojuelas de avena

1 Taza de leche

Para preparar:

Coloca los hojuelas de la avena en un recipiente y agrega la leche, (la leche hará humedecer e hidratar las hojuelas) éstos tienen que reposar al menos una hora.

Lava bien tu rostro con agua tibia y después coloca las hojuelas sobre tu rostro y relájate por 20 minutos. De nuevo lava tu rostro con agu tibia y aplica tu crema hidratante habitual.

Haz mascarillas naturales y económicas a base de avena, tu cutis lo agradecerá. Foto temática, acatitudfem

Exfoliante

Es importante que tu cutis se mantenga libre de impurezas para evitar erupciones, si los exfoliantes regulares te irritan la piel no quiere decir que no habrá opciones para que te deshagas de los puntos negros y células muertas, esta mascarilla te ayudará a lograrlo sin maltratar tu cutis sensible.

Ingredientes:

2 Cucharadas de avena semi triturada

1/2 taza de yogur natural

Jugo de un limón recién exprimido

Preparación:

Primero lava tu rostro con agua caliente para abrir los poros, y una vez hayas mezclado bien todos los ingredientes colócalos en tu rostro realizando pequeños masajes circulares. Después deja que repose por 20 minutos y enjuaga con agua fría para sellar.

La miel y la avena son una buena combinación para consentir tu cutis. Foto temática, megacabello

Suavizante

Esta mascarilla es apta para todo tipo de cutis, es más bien una oportunidad para que la consientas.

Ingredientes:

3 Cucharadas de miel de abeja natural

2 Cucharadas de avena triturada

3 Cucharadas de jugo de limón

Preparación:

Mezcla todos los ingredientes hasta que se forme una pasta con buena consistencia y aplícala sobre tu rostro limpio. Déjala reposar por 20 minutos y después retira con agua tibia. Es muy importante que solo uses esta mascarilla por la noches para que evites que el limón manche tu piel.

La avena es un exfoliante natural. Foto temática, youtube

TE PUEDE INTERESAR: