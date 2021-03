Oración a Cristo para dar gracias y pedir guía en las acciones cotidianas

La oración es necesaria para recibir bendiciones y la guía de Dios en cada una de las dificultades por las que pasamos día con día, es el método mediante el cual establecemos una comunicación con el Padre y de esa manera pedimos por cada una de nuestras aflicciones.

De acuerdo con los pasajes bíblicos la oración sirve para recibir ayuda de quien mejor nos conoce, Dios ya que al saber nuestras necesidades y debilidades tiene la respuesta para hacernos sentir mejor.

Teniendo la promesa en que Dios respondería nuestras dudas y peticiones como se menciona en Mateo 7:7-8 "“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” En esta ocasión te traemos una oración a Cristo para des gracias por las bendiciones recibidas.

Oración

"Sumamente agradecido, Omnipotente y Eterno Dios, os adoro y alabo, y bendigo vuestro santísimo nombre por la merced, que me hicisteis, siendo un vil gusanillo, en permitir que tuviese en mis manos peca doras el Cuerpo sacramento de vuestro unigénito Hijo. Y Vos, mi amado Jesús, que no mirando mis culpas os habéis, Señor, dignado de hospedaros en mi pecho, dándome vuestra bendición y gracia para alabaros, y seros agradecido a tan alto beneficio, haced que esta Comunión sea destierro de mis vicios y freno que ponga rienda a mis torpes apetitos, sea aumento de humildad, caridad y demás virtudes, que pide mi profesión; sea escudo que me defienda de todos mis enemigos, y quien gobierne mis obras, palabras y pensamientos, porque pueda hacer en todo vuestra santa voluntad."

"Últimamente os ruego, que asistáis a toda la Iglesia y la gobernéis; acrecentéis y prosperéis a sus hijos con la salud del alma y cuerpo, y firme paz y concordia entre los príncipes cristianos; que nos deis bienes temporales, y frutos de mar y tierra; que reprimáis y humilléis a todos los enemigos, visibles e invisibles que desterréis los errores, escándalos y herejías, y convirtáis a la Fe a todo el linaje humano. Amén."