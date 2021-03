Oración a San Lorenzo para aliviar las quemaduras

Las quemaduras son lesiones en el los tejidos del cuerpo causadas por el calor, sustancias químicas, electricidad, sol o radiación, las mismas suelen ser provocadas al tener accidentes.

Las quemaduras están separadas en tres tipos de gravedad, primero, segundo y tercero y dependiendo de ello deben ser tratadas por un especialista y en el menor de los casos remedios o pomadas que alivien el ardor.

Si bien lo principal es tener la opinión de un especialista para tener una recuperación con mejores resultados. Los creyentes también encomiendan su fe a San Lorenzo para que las heridas por quemaduras sean aliviadas.

San Lorenzo es uno de los santos más venerados en la iglesia católica, fue uno de los siete diáconos regionales de Roma lugar donde fue martirizado, quemado vivo en una hoguera

"El fuego no tiene frío. EL fuego no tiene sed. El aire no tiene calor. El pan no tiene hambre. San Lorenzo curad estas quemaduras, por el poder que Dios os ha dado."

"Se signa al paciente, y se reza un Padrenuestro a San Lorenzo."

"Padre nuestro, que estás en los Cielos, santificado sea tu nombre, venga tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amen"