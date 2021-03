Oración a San Miguel Arcángel, protector y defensor de caminos

San Miguel Arcángel es uno de los siete ángeles que aparece entre los tres nombres mencionados en la Biblia, siendo los otros Gabriel y Rafael.

En los pasajes del Antiguo Testamento aparece como un defensor del pueblo de Dios, y su poder y defensa continúa en el Nuevo Testamento, como se menciona en el libro de Éxodo: "He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz: no le seas rebelde, que no perdonara vuestras transgresiones, pues en él está mi Nombre".

Siendo un protector de caminos, en esta ocación te treamos la oración a San Miguel Arcángel para pedir por la protección de cauier mal y peligro.

Oración a San Miguel Arcángel

¡Oh, Príncipe gloriosísimo de la malicia celestial, ¡San Miguel Arcángel! Defiéndenos en la batalla "y en la lucha que traemos contra los príncipes y potestad des, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos que andan por el aire" (Eph. VI). Ven a socorrer a los hombres, a quienes "crió Dios inmortales, y los formó a su imagen y semejanza, los compró a gran precio" de la tiranía del demonio. (Sap. II, 23; Cor., VI). Lucha hoy, con el ejército de los Santos Ángeles, las batallas del Señor, como peleaste un tiempo contra el capitán de la soberbia, Lucifer, y sus ángeles apóstatas: "y no prevalecieron ni quedó ya para ellos lugar ninguno, en el cielo". Más "aquel drama descomunal, aquella antigua serpiente que se llamaba Diablo y Satanás, que anda engañando el orbe universo, fue abatido y arrojado a la tierra, y sus ángeles con él".

He aquí que este antiguo enemigo y homicida del género humano se ha envalentonado extrañamente, Transfigurándose en ángel de luz, va cercando con toda la caterva de espíritus malignos, y ocupa ya toda la redondez de la tierra, para borrar de ella el nombre de Dios y de su Cristo, y roba las llamas criadas para la corona de la gloria inmortal, y despedazarlas y despeñarlas en la eterna perdición. Este dragón maléfico de rama, a manera de torrente asquerosísimo, la ponzoña de su maldad y la transfunde en hombres de inteligencia depravada y de corrompido corazón: espíritu de mentira, de impiedad y de blasfemia, hálito mortífero de lujuria y de todo linaje de vicios y de pecados.

Enemigos astutísimos han llenado de amargura y embriagado con absintio a la Esposa del Cordero In maculado, la Santa Iglesia; en todo lo más sagrado y precioso han puesto sus manos impías. En el lugar donde está asentada la Silla del bienaventurado San Pedro y la Cátedra de la verdad para alumbrar a todas las naciones, allí han puesto el trono de su abominable impiedad.

Ea, pues, invictísimo capitán, ayuda al pueblo de Dios contra el ejército invasor de los espíritus malva dos y danos la victoria. A Ti venera por su guarda y patrón la Iglesia Santa; a Ti te aclama por defensor contra los nefastos poderíos de la tierra y del infierno; a Ti ha encomendado el Señor las almas de los redimidos, que han de tomar asiento en la bienaventuranza soberana. Ruégale al Dios de la paz, que quebranté a Satanás debajo de nuestros pies, a fin de que no pue dan, en adelante, tener cautivos a los hombres, ni hacer daño a la Iglesia. Ofrece nuestras súplicas en el acatamiento del Altísimo para que pronto nos salgan al encuentro las misericordias del Señor, y tú prendas al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y atados los arrojes al abismo, para que no en gane más a la gente. (Apoc. XX.) Y así confiados en tu patrocinio, y tutela, con la sagrada autoridad de nuestro ministerio, vamos con toda confianza y seguridad, a repeler las manifestaciones y engaños diabólico, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo.

V. Ved aquí la Cruz del Señor, Huid, ejércitos enemigos.

R. Venció el León de la tribu de Judá, el descendiente de David.

V. Venga, Señor, tu misericordia sobre nosotros.

R. Así como hemos en Ti esperado.

V. Señor, escucha mi oración.

R. Y mi clamor llegue a sus oídos. V. El Señor sea con vosotros.

R. Y con tu espíritu.