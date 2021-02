Oración a la Santísima Trinidad para librarnos de la mala intensión de los enemigos

La Santísima Trinidad representada por el Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que representa una unidad conformada por tres personalidades divinas relacionadas entre si y en la actualidad su poder es invocado para pedir por diferentes aflicciones, desde enfermedad des y aflicciones.

Por ello ahora te traemos una oración a la Trinidad para pedir por la mala intención de enegios y abandonen su intensión de causar daño y perjucio, así como para la protección familiar y de las buenas personas que te rodean.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Oración al Apóstol San Pablo para aliviar las tribulaciones personales

Oración a la Santísima Trinidad

"Por el poder de la Santísima Trinidad, y por el po der Creador, tengo yo virtud y poder de deshacer en cantamientos, ligamentos, hechizos, obcecaciones, po sesionamientos, y todo mal dado o tirado en cualquier maleficio

Que todas las acciones de los ladrones, traidores y toda clase de enemigos, queden destruidas, por mí, N., en virtud y poder de mi Ángel protectory Dios el Creador. Que seamos guardados yo y mi familia, y demás personas que me quieren bien, y los enemigos y con trarios, por el poder del Creador, y por el que me de jaron el Redentor y San Cipriano, queden ligados y cor tados de sus pasos, pensamientos y acciones.

Por el poder de la Santísima Trinidad y el Ángel. cuando me convenga quede invisible o multiplicado. Por el poder que tuvieron sobre el rey Faraón, José y su hermano Benjamín, quede yo siempre libre y en victoria sobre mis enemigos.

Por el poder que tuvieron San Cipriano y Santa Jus tina, y por la gloria, poder y virtud de San Agustín, que fue consagrado por el Redentor y la Virgen del Carmen tenga yo también propiedad, virtud y fuerza, siendo salvado por la Cédula del Carmen, y porque soy cría. tura que llevo la sangre de Jesús. Amén.

Todos mis enemigos queden ligados y derrotados y el mal espíritu y su poder. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto Gloria in exelsis Deo"

Leer más: Oración a San Cristóbal para las enfermedades y epidemias del mundo

(Se rezan tres Padrenuestros y Avemarías a la Virgen del Carmen, para que nos dé la Cédula de Salvación. Amén.)