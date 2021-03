Oración al Ángel de la Guarda para la protección personal

Rezar al ángel de la guarda significa encomendar todos nuestros pesares y agradecimientos al ser espiritual que nos acompaña durante toda la vida y en la fe católica su nombre es clamado para la protección personal.

Ángel significa enviado, siendo ellos seres espirituales, guías personales inteligentes e inmortales que fueron creados por Dios para auxiliarnos y protegernos. Según lo mencionado en el catolicismo, cada persona tiene un ángel custodio que lo acompaña durante toda la vida y no solo en la niñez como se cree.

Por ello traemos para ti una oración para que siempre tengas presente a tu ángel de la guarda en diferentes momentos de tu día a día y así obtengas iluminación a tu mente y corazón.

Oración al Ángel de la Guarda

"Ángel de la paz, Ángel de la Guarda, a quien soy encomendado, mi defensor, mi padre, mi vigilante centinela: Gracias te doy, que me libraste de muchos daños y peligros del cuerpo y del alma. Gracias te doy. que estando durmiendo, tú me velaste y despierto, me encaminaste; al oído, con santas inspiraciones me avisaste; yo, encenagado en los vicios mundanos, no me valía de tus consejos, y como desgraciado, no me curaba. Perdóname, amigo mío, mensajero del cielo, consejero y protector fiel guarda mía: muro fuerte de mi alma, defensor y compañero celestial. En mis des obediencias, vilezas, desvergüenzas y mis muchas descortesías que hoy cometí en tu presencia, tú siempre me ayudaste y guardaste. Ayúdame y guárdame siempre, de noche y de día, Amén".

(Rezar también el Padre nuestro y Ave María).