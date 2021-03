Oración la virgen de la Soledad para encontrar consolación y resiliencia

La Virgen de la Soledad es una advocación de la Virgen María también conocida como Nuestra Señora de los Dolores cuenta con una fuerte devoción y es venerada en la iglesia católica.

La imagen de Nuestra Virgen de la Soledad fue tallada por el escultor Gaspar Becerra en los años 1520-1570 para el desaparecido convento de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid en cuyo lugar tuvo una importante capilla y hasta la fecha en muchas regiones del mundo y México su imagen está presente.

Siendo una figura importante, te traemos a continuación la Oración la virgen de la Soledad para encontrar consolación y liberarnos del pesar, del dolor y todas las aflicciones que por momentos nos hacen pasar malos ratos.

Estoy delante de Ti, Virgen pura y sacrosanta, y al considerarme aquí no sé lo que pasa en mí, ni acierto a mover la planta.

Yo no sé quién me ha traído a este lugar solitario; sólo sé que conmovido hoy tus huellas he seguido.

Pero, tan turbado estoy al vernos aquí los dos, que enojos pienso te doy, siendo yo, Virgen, quien soy. y Tú, la Madre de Dios.

Y mi corazón en llanto se mire al punto deshecho viendo tan duro quebranto. ¡Oh, Madre! ¡Bajo tu manto! hallara alivio mi pecho!

Tú también lloras, María; y este llanto que derramas diciendo el alma mía que eres Tú la que me llamas a llorar en tu agonía.

¡Sí! Que cuando en orfandad tu pecho angustiado llora, fuera impía crueldad, en tu amarga soledad abandonarte, Señora

Por esto, aunque con temor, vengo a pedir tu licencia, ¡oh, Madre del Redentor! para llorar mi dolor. Virgen pura, en tu presencia.

Yo bien sé que indigno soy de venir a hablar contigo; más de tus pies no me voy, si cuenta fiel no te doy del hondo pesar que abrigo

Y soy aquél, que inhumano, sacrílego y homicida, clavó en madero villano al Redentor soberano que es el autor de la vida.

Mis pecados son, Señora, los que alcanzaron esta Cruz que sangre de un Dios colora, y dieron muerte traidora al inocente Jesús.

Y pues, la ofendida, eres, y yo el reo criminal has, Virgen, lo que quisieres con el más vil de los seres que es la causa de tu mal.

Mas tu llanto de agonía me está diciendo en tu faz, que, aunque mi culpa es impía, no eres Tú mi juez, María, sino ángel de amor y paz.

Hoy a tu Bien has perdido, y no puedes olvidar el que en sangre ha convertido de la Virgen el altar.

Aunque mis pecados son: la causa de tus dolores, Tú me darás tu perdón, cual lo dio en la Redención Jesús a los pecadores.

Tú le oíste, al morir, para sus verdugos mismos perdón al Cielo pedir, cuando puedo confundir su maldad en los abismos.

Y, en Ti con ansioso afán sus amantes ojos fijos, Madre haciéndote de Juan te dio en adopción, por hijos, los pobres hijos de Adán.

Yo bien quisiera poder aliviar tu corazón de tan duro padecer, pero es muy pobre mi ser y muy grande tu aflicción.

Se que no puedo aliviar, Madre, tus fieros dolores; más quiero a tus pies estar para contigo llorar al Hijo de tus amores.

Yo, llorando arrepentido las culpas que cometí, lograré el perdón que pido, por la sangre que ha vertido un Dios que ha muerto por mí.

Y Tú, llorando afligida a tu dulcísimo Bien que murió por darnos vida, dulcificará tu herida vernos gozar de aquel bien.

Pide al Cielo, Madre mía, tenga nuestro corazón, horror a la culpa impía, y la sangre de este día, nos sirva de salvación.

Pídele, Madre y Señora del pecador esperanza; pues una madre que llora por el Hijo a quien implora. los imposibles alcanzan.

Y has que el triste y desgraciado Y que llore aquí, Madre mía. perdone Dios su pecado, por haber acompañado la Soledad de María.