Oración milagrosa al arcángel Miguel: brinda protección y alivio de los problemas

Una oración particularmente milagrosa salió a la luz. Las palabras al Arcángel Miguel asegurarán la protección contra cualquier mal y te aliviarán de todos tus problemas.

Arcángel Miguel, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Archangel Michael!

Entrar en mi vida...

¡Archangel Michael! Llévate mis problemas y libéramos de las situaciones difíciles de mi vida.

Deshazte de mí ahora...........,

Libérame de la falta de confianza en mí mismo y fortalece mi fe en el Poder de Dios, para salvar mi vida darme la victoria.

Arcángel Miguel, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!

Arcángel Miguel, ven a mi vida.

¡Arcángel Miguel, quédate conmigo!

Protege a los niños de todo el mundo.

Proteja a los hogares de todo el mundo.

Protege mi patria y ahuyenta a los enemogos de la libertad.

Estoy aquí. Soy el instrumento de los siete Arcángeles y no me rendiré.

De mantendré a mi altura y no tendré miedo de...

Me convertiré en un instrumento de la voluntad de Dios, sea lo que sea.

Estoy aquí, así que ayúdame, Dios mío.

¡En el nombre del Arcángel Miguel y sus Ejércitos, soy libre y seguiré siendo libre!

Y no seré esclavizado por ningún enemigo, ni de dentro ni de fuera.

Amén.