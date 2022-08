¿Para qué sirve una limpieza dental, los infantes también deben hacerse un chequeo higiénico?

León, Guanajuato.- En entrevista con el dentista Cristian Omar Lozoya, compartió con El Debate, ¿por qué son importantes las limpiezas dentales de manera frecuente en adultos y niños? Estás deben ser constantes al igual que cualquier chequeo médico general, que se debe realizar dos veces al año como mínimo. Sin embargo, no es la prioridad de muchas personas y prefieren dejarlo pasar. La consecuencia es que cuando sus dientes tienen caries u otra sintomatología, acuden con el dentista con un diagnóstico que pudo prevenirse.

“Es muy importante porque en ocasiones el cepillo dental no logra hacer una adecuada limpieza de todas las superficies del diente y el cálculo del sarro nos puede traer problemas en el diente y encía, debemos acudir a nuestra cita de limpieza para poder verificar y poder dejar una superficie limpia pero también asistir a una consulta para tener una dieta adecuada, ver cómo estamos en cuestión de higiene si la hacemos bien, cuántas veces se recomienda cepillar los dientes, qué tipo de enjuague estamos usando, qué está fallando en la técnica del cepillado”, expresó el dentista Cristian Omar López Lozoya.

Cortesía: Cirujano dentista Cristian López

El doctor López Lozoya comentó que las limpiezas dentales también son muy importantes en niños y niñas, sobre todo por su etapa de crecimiento. Uno de los problemas que más sufren los niños son las caries, algo de alto riesgo en ellos, porque en ocasiones llegan las consultas con sus dientes muy desgastados.

“Estás tocando un tema sensible para mí ya que es un poco fuerte, ver a los papás como descuidan a los hijos, porque ellos son su responsabilidad, entonces el niño no tiene la capacidad de decidir por él o ella, un niño o niña que llegue descuidado a consulta con todos los dientitos podridos, se considera ya como un maltrato infantil porque ellos no tienen el criterio para tener una buena salud... la primera cita al dentista es cuando aparece el primer dientito”, expresó el doctor Cristian Omar López.

Cortesía: Clínicas Gallut

Los padres pueden llevar a consultar al bebé, aunque no tenga dientes aún, esto para que los dentistas les enseñen la correcta limpieza con una gasa o con un dedal, informarse sobre el primer diente y el cómo serán las primeras erupciones de los dientes temporales. La limpieza dental debe ser específica en cada paciente, debido a que todos los pacientes son diferentes; adultos, adultos mayores y niños.

“Si tú te vas a la literatura puedes encontrar en internet qué dirán la limpieza dental debe ser cada seis meses, de los niños cada cuatro un ejemplo, pero todos los pacientes son diferentes, algunos pacientes tienen alguna enfermedad como diabetes, y su limpieza no es cada seis meses, su limpieza va a ser cada mes, depende si el paciente está controlado o no; si tiene un aparato como brackets su limpieza no va a ser cada tres o cada mes”, puntualizó el dentista Cristian López.