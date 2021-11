¡Para todos los géneros! Harry Styles lanza ‘Pleasing’, una línea cosmética de género neutro

‘Pleasing’ la nueva línea de cosméticos del cantante y actor británico, Harry Styles, fue lanzada a través de redes sociales con la filosofía de no hacer distinción de edad, género u orientación sexual, además de estar adherida a las rigurosas restricciones de la belleza vegana que promueve acabar con la crueldad animal.

Se trata de un stand de alta gama y aunque solo se han lanzado pocos productos, su calidad de diseño los hacen perfectos para también usarlos como decorativos.

Los productos de la marca Pleasing se rigen por los principios de la belleza vegana, por lo que no tienen parabenos y se encuentran libres de crueldad animal, cuentan con fórmulas biodegradables y embalajes reciclados.

Entre los lanzamientos, se encuentran esmaltes de uñas con diseños elegantes y colores atemporales que son perfectos para cualquier género, su tapa parece como una bola de mármol que da pie a un producto creado para poder interactuar con los demás y de esa manera tener una mayor variedad de colores.

Otro de los productos es un sérum doble para ojos y labios con arándano rojo y sal hialurónica, tiene rodillo de acero de enfriamiento para ayudar a disminuir los signos del envejecimiento e hidratación en la zona de los ojos.

Por su parte, el sérum iluminador tiene una fórmula hidratante que contiene vitamina B5, antioxidantes y aminoácidos para todo tipo de piel, cuyas perlas están encapsuladas para una luminiscencia suave y sutil que se disuelve en la fórmula cuando se dispensa.

Harry Styles presentó la línea para la revista británica Dazed, donde habló un poco sobre su nuevo lanzamiento, esta vez en el mercado de los cosméticos.

"Siempre he descubierto que los momentos de mi vida que me han traído más alegría son los pequeños, ya sea, ya sabes, el final de la noche bajo las estrellas o un bocado perfecto de comida, o dónde estás sentarse con tus amigos y pensar: 'Oh, nunca olvidaré esto'. Siempre son esos momentos los que tienen el efecto más duradero en mí, en términos de provocar algo maravilloso en mí. Realmente creo que esa es la esencia de lo que es Agradar: mirar esos momentos, encontrarlos, resaltarlos y ayudar a otras personas. Encuéntralos." expresó.

Fue a principios de este año cuando lo rumores sobre una marca registrada bajo el nombre de Pleased As Holdings se le atribuyó al cantante británico, sin embargo fue hasta hoy cuando finalmente se descubrió el trasfondo, cuando Harry Styles finalmente sorprendió a sus fans con Pleasing.