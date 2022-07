Pareja: por qué algunos hombres no buscan relaciones estables

En la actualidad, muchos hombres no buscan relaciones estables, esto cada vez es más común, e incluso pareciera que ya se está convirtiendo en lo "normal”, sin embargo, esto tiene que ver con los traumas con los que las nuevas generaciones crecieron y que reflejan en sus vínculos afectivos.

Claro que, no por eso te tienes que convertir en psicóloga y tratar de sanar esas heridas emocionales del hombre con el que buscas formar una pareja, ese trabajo le compete a él y si quiere que estés ahí, acompañándole cuando esté sanando, ya dependerá de ti si quieres sumarte como apoyo, o no.

Así que, dicho esto, entonces, ¿por qué hay personas que no les gusta tener una pareja estable? La respuesta a dicha pregunta es sencilla y se resume en una sola, tienen miedo, ¿a qué?, a muchas cosas, pero principalmente a ser herido y sufrir por amor.

Razones por las que un hombre no le gusta tener pareja estable

El amor verdadero lo hace sentir vulnerable. Es posible que ese hombre que tanto te gusta haya crecido en un entorno en el que se le obligó a creer que mostrar sus emociones lo hace ser vulnerable, así que, mientras más muestra, más expuesto se siente, por lo que prefiere poner barreras para evitar sentir ese sentimiento de inseguridad.

No quiere revivir sus heridas del pasado. También es posible que ese hombre ya haya amado y lo hayan lastimado severamente, por lo que, prefiere no volver a pasar por esa experiencia y pone una coraza para evitar enamorarse, aunque no gusta de estar solo, por eso, quiere estar, pero no está emocionalmente implicado.

Pareja: por qué los hombres no buscan relaciones estables FOTO: FREEPIK

El amor desafía su identidad. Nuevamente, hay hombres que crecen en contextos en los que está bien no mostrar sus sentimientos, por eso, cuando el amor es tan intenso y comienzan a hacer cosas que regularmente no harían, se cuestionan por su “identidad”, así que, ven el amor como un agente amenazador de esa estabilidad.

Teme que exista mucha tristeza. Si durante el tiempo que han salido él ha notado que puede ser muy feliz contigo, entonces su raciocinio lo lleva a pensar que también puede llegar a sentir mucha tristeza al ser herido, por lo que prefiere frenar y no terminar de comprometerse en una relación estable.

Cree que quizás no le correspondas de igual forma. Cada persona muestra su amor de diversas maneras, sin embargo, algunos hombres se resisten a entrar en relaciones estables porque sienten miedo de que, si lo dan todo, la otra persona no podría corresponder de la misma manera.

Tiene otras prioridades. Otra de las razones por las que un hombre no termina de comprometerse en una relación estable es porque sus prioridades son otras, pueden ser otros vínculos afectivos como aquellos que tiene con familia y amigos o simplemente tiene prioridades en otras actividades.

Tiene la idea de que si nada los une, nada los puede separar. Nuevamente, regresamos al temor, ya que ese hombre no quiere sufrir por la ruptura de su vínculo afectivo, prefiere no comprometerse para no sufrir en caso de que acabe, así, puede pasar a otros brazos sin mayor problema.

No quieren tener responsabilidad afectiva. Existen hombres que no están sentimentalmente disponibles, por lo que, no están dispuestos a pagar el precio de la responsabilidad afectiva y mejor prefieren no concretar relaciones estables con nadie.

Te puede interesar

Así que, como ves, estás son algunas de las razones por las que ese hombre que te gusta no se compromete en relaciones estables, pero, sea cual sea la razón, lo mejor es que evalúes qué es lo que quieres tú y si esa persona no te lo da, entonces lo mejor es buscar en otra persona para que no salgas herida.