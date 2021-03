Pasos que puedes hacer en casa para mejorar tu salud mental

Mujer agobiada con sus emociones. Foto: Freepik

Culiacán, Sinaloa. Así como cada año nos hacemos chequeos con nutriólogos, dentistas, ginecólogos, etc., es igual de importante hacer un chequeo psicológico y descubrir por lo que realmente atravesamos en nuestra cabeza.

Te repetimos que la salud mental cada día se vuelve más importante, el tabú de visitar un psicólogo, terapeuta o psicoanalista ya es cosa del pasado, porque con ellos hemos encontrado un equilibrio en nuestra mente y superado todos esos obstáculos que no nos dejaban avanzar.

Consejos para aliviar tus emociones

Siempre debemos buscar un balance o un equilibro con nuestra persona y el contexto que la rodea, no podemos evitar siempre que algo nos estrese, pero sí podemos controlar y sanar nuestras emociones. Es por eso que aquí te dejamos solo algunos consejos para que desde casa y poniendo muchas ganas puedas obtener una salud mental, pero recuerda siempre asesorarte con un especialista.

1. Camina

¿Te has topado con ese momento de estrés o ansiedad por los cuales solo quieres salir corriendo? Pues es completamente válido, pero hazlo diariamente por lo menos 30 minutos, a esto le llaman ejercicio diario, realízalo aun estando en casa.

2. Libera tu mente

Sabes que los diarios que usábamos de niños para contar nuestro día a día, o nuestros momentos importantes, son uno de las mayores herramientas de relajación. Consiste en escribir o plasmar todos tus pensamientos, una buena opción son los creativos cuadernillos conocidos como “Scrapbook”.

3. Duerme sanamente

Dormir las horas adecuadas es sin duda uno de los mayores placeres de nuestro día. Lo recomendables es que duermas entre 6 a 8 horas corridas. Dormir más o menos este tiempo puede ser el causante de tu estrés o ansiedad.

4. Meditación

La meditación no es tan difícil como la pintan, tal vez al inicio suele ser un poco complicado por las distracciones, pero en realidad, si logras crear un espacio libre de celulares o ruido, podrás crear este momento tan importante que debes realizar por lo menos una vez al día.

5.Mejora tu alimentación

Alguna vez te has dado cuenta que cuando no comes o comes comida chatarra te duele la cabeza o te pones de mal humor, es porque realmente la alimentación influye muchísimo en el estado de ánimo, así que comienza a tomar mucha agua y mejorar tu alimentación.

6.Agradece

Tal vez esto te suene algo cursi, pero agradece todo lo que te rodea. Muchos especialistas recomiendan que hagas una lista de gratitud, esto ayuda a abrir la mente y ver todas las cosas buenas que te rodean y que antes no habías notado.

7.Date una pausa

Siempre pero siempre será bueno que te tomes pausas en tu día, si ves que las cosas no están sucediendo como esperabas, date un tiempo para analizar que no puedes controlar todo, o bien, si estas teniendo un buen día, date un tiempo para observar y guardar ese momento en tu memoria.