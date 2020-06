Pokémon Sword and Shield Expansion Pass se estrena este mes

México.- El día de ayer The Pokémon Company anunció que este día daría una noticia sobre Pokémon Sword and Shield, la cual se trataba sobre el DLC con el Expansion Pass que estará disponible este mes de junio.

El DLC con el Expansion Pass es el primer contenido descargable de pago de los juegos de la seria principal de Pokémon.

Cabe mencionar que la actualización será gratuita, sin embargo en la Expansion Pass, contendrá dos packs de contenido adicional: The Isle of Armor y The Crown Tundra, que están estrechamente relacionadas con Pokémon Sword and Shield.

Ambos juegos transcurren en la región de Galar y, gracias a este contenido, se añadirán dos áreas nuevas nunca antes visitas, nuevos Pokémon, nuevas formas Galar y formas Gigamax, así como nuevos personajes y rivales.

Podrás encontrarte a Sófara en Pokémon Sword y a Dreo en Pokémon Shield, además de que estará disponible la forma Galar de Slowpoke.

En cuanto las actualizaciones, a finales de junio de este año podrás disfrutar de The Isle of Armor, que contará con más de 100 especies ya conocidas de Pokémon que se podrán unir a tu equipo.

Los Slowpoke de la región de Galar solían alimentarse de las semillas de cierto árbol que crecía en su hábitat, ya que era su comida favorita. Se trataba de la Galanuez, que a día de hoy es una de las especias más usadas para cocinar. pic.twitter.com/55T3gJjPFP — Centro Pokémon (@CentroPokemon) May 29, 2020

Mientras que la actualización de Pokémon The Crown Tundra se espera a que este disponible en Otoño también de este año, donde también encontrarás a más de 100 especies de Pokémon ya conocidos.

Artwork oficial de los nuevos Regis. pic.twitter.com/8aVZig9Afc — Centro Pokémon (@CentroPokemon) June 2, 2020

