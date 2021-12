¿Por qué es importante lavarnos la cara?

Lavar la cara es muy importante para cuidar y proteger el rostro de factores externos como el sol, contaminación, cigarro y mala alimentación, para lucir más jovial y radiante.

Además de la belleza lavarse la cara también ayuda a prevenir ciertas enfermedades e infecciones que son comunes en la dermis, como espinillas, barros y algunos tipos dermatitis.

La Sociedad Mexicana de Dermatología, indica que es necesario lavarse la cara en la mañana y antes de dormir , para eliminar las impurezas de nuestro rostro.

Leer más: ¿Cómo queda la piel después de una limpieza facial?

El objetivo de la higiene facial es retirar las células muertas que habitan en la superficie de la piel; estas impiden que la dermis respire y en consecuencias, tenga una adecuada oxigenación.

Es importante que sepas que no lavarte la cara antes de acostarte, puede ser muy perjudicial para tus poros, más aún si eres de piel sensible. Asimismo, debes considerar que dormir con el delineador en tus párpados, puede provocar la aparición de un orzuelo.

El agua que uses para lavar la cara también importa, puede que no sepas que lavarse la cara solo con agua no es suficiente porque no elimina bien el sebo, el sudor, las partículas de contaminación o el maquillaje. Pero puede que no sepas que limpiarse la cara con agua excesivamente caliente es un error.

Leer más: ¿Estrés, genética? Por qué salen canas joven y como evitar su aparición

Los dermatólogos insisten en que lavarse la cara por la noche es el mejor tratamiento de belleza, ya que de esta forma garantizamos que los poros de nuestra piel 'descansen' ocho horas de la contaminación e impurezas que agreden a nuestro cutis a diario.