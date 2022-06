Por qué mi perro muerde la ropa o los zapatos; qué hacer para prevenirlo

Todos los que hemos tenido perros hemos pasado por etapas en las que nuestros amigos peludos tienen cierta fijación con la ropa y los zapatos y tienden a morderlos hasta el punto de que algunas prendas o algunas piezas del calzado quedan inservibles, pero, ¿por qué ocurre esto?

Algo que debemos entender es que este comportamiento puede ser normal mientras nuestros perros son cachorros, pero no por eso significa que no se deba corregir ni prevenir, sobre todo si tenemos un can de edad adulta que tenga este tipo de comportamientos.

Entonces, para responder la interrogante de por qué los perros muerden la ropa o los zapatos, lo primero que hay que entender es que este tipo de comportamientos ocurre cuando nuestras mascotas están solas, independientemente si son adultos o cachorros, y saber esto nos ayudará a saber cómo prevenir el comportamiento.

Por qué mi perro muerde la ropa o los zapatos

Tiene ansiedad por separación

Si nuestras mascotas pasan mucho tiempo solas en casa, pueden sufrir ansiedad por separación, ya sea en mayor o menor medida, por lo que estar cerca de la ropa o zapatos de su dueño le ayudan a calmarse y poder hacer llevadera su estancia en solitario.

Por qué mi perro muerde la ropa o zapatos, cómo prevenirlo FOTO: PEXELS

Y es que, nuestra ropa sucia y nuestros zapatos guardan nuestro aroma, así que tener algo que les brinde ese confort que siente con la presencia de los humanos, ayuda a los perros a calmar esa ansiedad.

Ahora bien, si te has preguntado por qué los perros prefieren morder los calzones, calcetines y zapatos, esto tiene que ver con el hecho de que en esas prendas se concentran más nuestros aromas y al lamerlos o morderlos ese aroma se desprende, olores que los canes aman, sobre todo cuando están solos, como ya mencionábamos.

Así que no te sorprendas si notas que tu perro ama morder tus calzones, tus calcetines o tus zapatos, eso puede significar que en verdad te ama y por eso disfruta mucho de tu aroma.

Están aburridos

Si tu perro está solo, puede que se aburra al no hacer nada, por lo que buscará con qué entretenerse y en ese intento por salir de su aburrimiento puede que se cruce con tu ropa o zapatos que pueden representar una excelente opción para jugar.

Memoria Lúdica

Sumado al punto anterior, si alguna vez has jugado con tu perro y le has dado un trapo para que jale o algún zapato, esa experiencia representa un aprendizaje lúdico que se queda en la memoria del can, así que al ver tu ropa o calzado botado, puede que piensen que se trata de juguetes disponibles para su entretenimiento.

Les ayudan a aliviar la dentición

Como ya decíamos, el comportamiento de morder la ropa o zapatos es muy común durante el periodo en el que nuestras mascotas son cachorros y están mudando de dientes, así que algunas prendas pueden calmar su comezón, principalmente los tacones de los zapatos.

Demandan atención

Si tu perro muerde la ropa o los zapatos, incluso si estás presente, eso puede significar que lo que tu mascota quiere es que le brindes atención, así que si lo regañas, estás reforzando su idea de que haciendo eso logrará que lo voltees a ver.

Cómo evitar que tu perro muerda tu ropa o zapatos

Lo primero que tienes que hacer es evitar que el perro vea la ropa y los zapatos como juguetes, así que lo mejor es comprar objetos adecuados para que los perros puedan jugar.

Por qué mi perro muerde la ropa o zapatos, cómo prevenirlo

Si tienes que salir por largas jornadas de casa, debes buscar la forma de disminuir el aburrimiento en tus mascotas, entonces, trata de no dejarlos en espacios pequeños y puedes probar con juguetes tipo “Kong” que dan premios al morderlos.

Un punto importante es que no debes dejar tus zapatos ni tu ropa a su alcance, por lo que, trata de recógela y métela en un cesto con tapa o acomoda el calzado en espacios en donde el perro no tenga acceso, eso evitará que los muerda.

Te puede interesar

Ahora bien, si tu perro ya hizo un desastre con la ropa y los zapatos, evita regañarlo aunque tengas mucho coraje, también evita recoger el tiradero delante del perro porque eso le dirá que le estás prestando atención y para tu can toda la atención es “buena”.