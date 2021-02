¿Por qué se celebra el día del amor y la amistad en Colombia?

En diversos países como México y Argentina, el Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero, sin embargo, existen otros naciones en donde esta conmemoración se lleva a cabo en otras fechas, tal es el caso de Colombia.

Este país tiene una manera de conmemorar el día del amor y la amistad, particular, debido a que se tiene establecido un mes para su realización, no obstante, el día varía año con año. Y esto no es todo, sino que la motivación de esta celebración también es distintas a la de otros lugares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¿Qué significa cuando te dicen: quieres ser mi Valentín?

Pero, ¿por qué Colombia celebra el Día de San Valentín en septiembre y no en febrero? Fueron dos razones las que propiciaron que se declarara como oficial de esta conmemoración el mes de septiembre. La primera, fue una jugada estratégica entre comerciantes en el año 1968, quienes persuadieron al gobierno para cambiar la fecha por el alto gasto que implicaba el inicio de clases.

El segundo motivo fue que el septiembre, a diferencia del resto de meses, no tenía ninguna fecha especial para festejar, es por esto que se decidió que el tercer sábado de este mes, sería el día en que se llevarían a cabo las festividades de amor y amistad entre sus habitantes.

Cabe mencionar que tanto la fecha 14 de febrero como la de septiembre, pretenden homenajear al mismo personaje: el sacerdote romano, San Valentín, por quien se es llamado "Día de San Valentín" en varios países alrededor del mundo.

La historia se remonta al Imperio romano, cuando el emperador Claudio II, prohibió que los soldados se casaran, ya que creía que los hombres enamorados no tenían el mismo rendimiento en batalla.

San Valentín comenzó a casar a los hombres en secreto, pese a las advertencias del emperador romano, logrando unir en matrimonio a varias parejas de soldados enamorados. Luego de un tiempo ejerciendo la noble labor, fue descubierto y condenado al martirio para posteriormente ser ejecutado un 14 de febrero del año 270.

Leer más: ¿Cómo se celebra el 14 de febrero en nuestro país?

Su compromiso con el amor logró que la fecha trascendiera los siglos desde el día de su muerte, convirtiéndose en el momento idóneo para compartir obsequios y gestos de amor a sus seres queridos.

Otro dato que vale la pena señalar, es sobre la adición de la "amistad" a esta conmemoración, sugerencia que se dio con la finalidad de no excluir a quienes no tenían pareja, pero sí sentía amor por sus amigos, familiares, y demás seres vivos.