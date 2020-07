Producir tus alimentos, la verdadera vanguardia

Agrónoma Melissa Carrera Carmona

Culiacán, Sinaloa.- La creadora del proyecto Suelo Semilla, Melissa Carmona, ingeniera agrónoma, promueve la importancia de crear nuestros propios alimentos a través de huertos urbanos, otorgándonos los mejores consejos y motivándonos a cumplir nuestras metas. Durante la entrevista exclusiva para el periódico EL DEBATE, Melissa nos explica que la verdadera vanguardia de los alimentos está en que nosotros mismos los cultivemos y los llevemos a nuestras mesas, para así disminuir la huella ecológica.

¿Cuál es la verdadera vanguardia de los alimentos?

Perdimos por completo el sentido de lo que es la vanguardia de los alimentos, el conectar con lo que consumimos y saber e informarnos sobre los alimentos que llevamos a nuestra boca. La verdadera modernidad debería de ser como era en la antigüedad, el poder tener tu propio huerto en casa, con la facilidad de obtener los ingredientes para tus platillos.

¿Tener un huerto en casa en qué nos beneficia?

El principal beneficio es poder ser autosuficiente, el que puedas hacer una salsa que salió de tu huerto, la satisfacción que sientes, ese es el beneficio. También para muchas personas tener su propio huerto es una terapia de relajación y concientización. Los beneficios son infinitos, como ayudar al medio ambiente, a la salud de nuestro organismo por no consumir químicos, así como a nuestro bolsillo. En los niños esto es fundamental, no saben la satisfacción que me queda cuando le enseño a niños y cómo ellos descubren este mundo y quieren aprender todo sobre tener un huerto y ver sus frutas o verduras favoritas en su jardín.

¿Cómo podemos iniciar un huerto en casa?

Lo primero que necesitan son ganas. Si no tienen ganas, no va a fluir y no se va a lograr. Puedes iniciar desde cero. En internet encontramos muchos videos de cómo propagar lechuga o aguacate, esa es la mejor forma para iniciar: experimentar y ver que sí se puede, que no es nada difícil, y volvernos a conectar con nuestros alimentos. Por otro lado, se encuentran las semillas que podemos germinar y crear nuestras propias plantas con base en sus semillas. En casa hay tres cosas que necesitamos: la luz, conocer el espacio y las temporadas de lo que queramos sembrar. Un tip es que comiencen a hacer composta de los residuos, ya que con estos podemos convertir la tierra en fértil.

¿Un huerto en una casa pequeña es posible?

Claro que sí. Hay personas cultivando en sus cocinas, recámaras, ventanas y salas; basta saber en qué punto de tu casa entra más luz. Los invito a que tomen su celular y hay una opción de brújula, con ella párense frente a su ventana, y si la brújula te indica al sur o al sureste, están del otro lado, quiere decir que esa zona recibe la suficiente luz para generar un huerto en casa.

Nombre: Melissa Carrera Carmona.

Lugar: Tehuacán, Puebla.

Profesión: Ingeniera agrónoma fitotecnista.

Trayectoria: Realizó prácticas profesionales en el extranjero. Conferencista y panelista en diversos eventos y cursos para la Upaep. Creadora del proyecto Suelo Semilla, que promueve la creación de huertos urbanos.

Redes sociales: Instagram: @suelo.semilla Facebook: Suelo semilla by Melissa Carmona

¿Cuáles son los materiales que necesitamos para iniciar un huerto?

No necesitas irte a un vivero a comprar las grandes macetas o cajas de cultivo, que pueden llegar a ser de alto costo. Si tienes una caja de huevos, ahí tienes tus semilleros; el envase del yogurt, ahí esta tu maceta. Realmente cada objeto que esté en tu casa puede servirte para cultivar, y a la vez reciclamos.

¿Qué alimentos podemos sembrar y ver resultados más rápidos?

Siempre se recomienda iniciar con plantas aromáticas, ya que son más fáciles de conservar y podemos utilizarlas para los platillos. Ya que domines esto, puedes irte con las hortalizas de hojas; estas son fáciles, no demandan tantos nutrientes y podemos cosechar a los 30 días y escalonadamente.