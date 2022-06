Producto inflado, motivos por los que no debes abrir el empaque

Es muy probable que alguna vez hayas visto como el empaque de un producto de comida está inflado, puede parecer que esta casi a punto de explotar y hay bastantes motivos como para no tratar de abrirlo.

Por el bien de tu salud es mejor que te alejes de cualquier producto inflado y es que es muy común que lo que está en su interior si se trata de comida como la mayonesa o la salsa de tomate catsup que ya está en descomposición.

Aunque la mayoría de productos industrializados contienen bastos ingredientes para evitar que se echen a perder, cuando hay una entrada de oxígeno todo cambia y comienza a acercarse su fecha de caducidad, lo utilices o no.

Incluso si lo has comprado en buen estado y llegas a casa y está completamente inflado debes desecharlo, en primera para evitar que explote cerca de ti y todo lo que eso conlleva y otra porque no debe comerse.

El producto viajó en avión

Desde su cuenta de TikTok, Soy Rafa Carbajal, ingeniero en alimentos y biotecnología explica que uno de los motivos por los que el empaque de un producto se infla es porque está expuesto a la presión atmosférica.

Esto quiere decir que si has volado en avión con uno de los productos de comida, es muy probable que lo que contenga en su interior explote, por lo que es mejor no tratar de abrirlo pues puede salir disparado por todo el lugar.

Por qué no debes abrir el empaque de un producto inflado. Foto: PEXELS

Expuesto a altas temperaturas

Otro de los motivos por los que un producto puede inflarse es porque ha sido expuesto a altas temperaturas, refrescos y demás productos que tieneN un empaque en botella o bolsa pueden comenzar a inflarse.

Si solo está ligeramente inflado, puedes esperar un par de horas y ver si el gas se baja o el empaque disminuIr su tamaño, si es así, sí puede utilizar y consumir el producto, pero si en su lugar, se ha inflado mucho más, descÁrtalo.

Hay crecimiento microbiano

Pero como seguramente eres una persona muy curiosa, es muy probable que quieras abrir ese empaque a como de lugar para saber que hay ahí adentro, si es más tu curiosidad que tu miedo entonces asegúrate de no olerlo.

Si abres el empaque y huele a rayos toda tu casa, entonces se trata de un producto en mal estado, pero si lo abres y no huele a nada, es mejor que no lo consumas pues según el especialista, hay crecimiento microbiano aunque no huela feo.

Puede que el lote de ese producto haya salido defectuoso, y aunque la fecha de caducidad no esté cerca, ese producto ya no sirve para consumo, ya sea que el empaque o el producto estén contaminados.

Es común que los empaques no estén esterilizados al momento de su uso o que al momento del llenado se pase un hongo o bateria que poco a poco crece, por eso también es muy sabido que algunas marcas retiran sus productos del mercado por lote.