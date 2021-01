‘Project pan’, el reto más famoso de Instagram

Cosméticos. Foto: Freepik

Culiacán, Sinaloa. Como te lo hemos explicado antes, el inicio de año trae muchos buenos propósitos con la finalidad de dejar malos hábitos. En esta ocasión te explicaremos del reto que se ha vuelto viral entre los usuarios de Instagram, el cual tiene el objetivo de controlar nuestros gastos en la industria de la belleza.

¿Qué es el Projetc Pan?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Suena algo gracioso, pero es un hashtag mal traducido del inglés, su significado en español puede interpretarse como “proyecto fondo”, con esto se refieren algunas bloggers al fondo metálico de las paletas de sombras o de polvos. Este proyecto va dirigido a la industria de la belleza, tanto como para productos de maquillaje y de cuidado de la piel. Su principal objetivo es crear conciencia en los consumidores para que conozcan realmente la cantidad y duración de un producto. Para realizar el proyecto debes publicar una foto del antes y el después del producto seleccionado y dar su debida explicación sobre este. Con esto te darás cuenta cuánto consumes en productos y te ayudará a pensar dos veces antes de volver a caer en las compras compulsivas. Si quieres conocer cómo realizarlo más a profundidad, aquí te lo explicamos. Anímate a realizarlo en tu cuenta de Instagram.

Sombras y labiales. Foto: Freepik.

INVENTARIO

Es momento de sacar pluma y papel y comenzar a realizar un inventario de todos tus productos de maquillaje y cuidado de la piel, sin dejar ninguno fuera; esto te servirá también para hacer una depuración. En cada uno de tus productos agrega una breve descripción: ¿para qué sirve?, ¿cuánto producto queda?, y lo más importante: ¿cuándo se vence? Conociendo todo esto, escoge los productos con los que vas a comenzar tu Project pan, lo más adecuado es que comiences con los que están prontos a caducar.

PONTE UNA META

Algo que no te explicamos es que es un proyecto con una fecha límite. Queremos decir que debes fijar una fecha meta en la que tú crees que terminarás de usar el producto, puedes ser por semanas o meses. El punto de esto es que le saques el mayor provecho a ese producto. Y si en menos de ese tiempo el artículo ya no te convence, es mejor que lo dejes fuera, lo tires o dones. Te ponemos un ejemplo, supongamos que un rubor que habías olvidado en tu colección de maquillaje, lo vuelves a usar durante una semana y ya no te convence, quiere decir que este producto ya no es para ti.

Saca el mayor provecho, al mismo tiempo que ahorras. Foto: Freepik.

REGISTRA EL PROCESO

Ya que es un proyecto diario, puede llegar a aburrirte. Es por esto que se recomienda que lleves un registro de tu producto a prueba, puedes describir cómo te sientes al usarlo, si te has vuelto a enamorar de este producto o si ahora lo odias. Este registro lo puedes hacer diariamente o semanalmente, así cuando te toque publicarlo en tus redes sociales podrás dar una explicación más detallada del producto. El punto de este proyecto es que te redescubras a ti mismo y vuelvas a conocer tus gustos y no te vayas por la primera tendencia que viste en Instagram, queriendo adquirir nuevos productos que no te son necesarios por el momento.

PUBLICACIÓN

Se llegó la fecha límite y lograste cumplir el reto de llegar al fondo de tu producto, es momento que compartas tu experiencia con tus amigos. En este punto deberás compartir por medio de historias o publicaciones el antes y el después de tu producto. Regresemos al ejemplo del rubor, aquí deberás explicar que el rubor de tal marca y de tal número fue un acierto completamente volverlo a usar. Puedes explicar si lo volverías a comprar o no. Esto te ayudará a darte cuenta que te has terminado uno de tus producto y no tuviste las necesidad de adquirir uno nuevo. Pero si tú eres de esas personas que quieren realizar el reto y no quieren hacer la publicación, no te preocupes, es un reto interno para ti mismo, que tú decides si compartes o no.