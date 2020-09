"Prospera, evoluciona y genera cambios"

Ariadna Tapia, Angelóloga y Life coach.

Culiacán, Sin.- Con una trayectoria de 24 años en angelología y 14 años como life coach, la experimentada Ariadna Tapia nos presenta su nuevo libro Reto 21, piensa positivo solo por hoy en una entrevista exclusiva para el periódico EL DEBATE. Ariadna une sus dos vertientes, como terapeuta y su conexión de comunicación con los ángeles, para traernos este libro.

¿En qué basaste este libro?

Cuando yo comencé en el mundo de la angelología, me di cuenta de que muchas personas ponen su fe en algo en lo que crean, ya sea en Dios o alguna divinidad, y después, a lo largo de los años, yo también me fui preparando en el área del desarrollo humano y me di cuenta de que también el ser humano tiene que detectar cuáles son sus creencias limitantes, cuáles son los patrones que está repitiendo, cuáles son estos sentimientos arraigados y emociones con las que el ser humano tiene que trabajar para permitirse acceder al campo de los milagros y permitirse desarrollar todo su potencial. Los ángeles existen como seres para ayudarnos a desarrollar todo nuestro potencial, pero si nosotros tenemos creencias arraigadas, necesitamos detectarlas y trabajarlas, posteriormente aprender a manejarlas y poder crecer.

¿Como creamos nuevos hábitos?

De esto se trata el libro que estoy presentando actualmente. Mi libro Reto 21, piensa positivo solo por hoy lo escribí por la importancia de reprogramarnos mentalmente, de introducir nuevas creencias en nuestra mente y poder realizar cambios. Precisamente, lo que trata este libro es cómo cambiar creencias arraigadas, identificándolas de dónde vienen. Porque a veces tenemos 100 resultados en la vida y no sabemos de dónde vienen, y porque nos pasan ciertas cosas, como irnos mal o no lograr nuestros objetivos, no tener una pareja estable o mal financieramente. De pronto tenemos este tipo de situaciones que se nos repiten una y otra vez, que son situaciones externas que lo están provocando. Al darnos cuenta de todo esto, podemos solucionarlo con esta terapia de bolsillo que yo presento, en la cual son 21 días en el que yo los acompaño. Cada día tú vas reconociendo tus limitaciones que tú mismo te pones. El libro tiene tres partes con cada capítulo. El primero es exponer un tema, como decretar una acción; el segundo propone un decreto y en el tercero propongo un trabajo de campo para hacer un trabajo personal.

Conferencia - Meditacion - Ritual en Honor al Arcangel Miguel este 26 de Septiembre 11 AM ¡¡No te pierdas de esta Maravillosa Experiencia!!! El ritual del Arcángel Miguel del 26 de Septiembre a las 11 am. Con tu inscripción tendrás derecho a la conferencia, meditación, ritual y si no lo puedes ver en el momento se quedará en plataforma unos días más. Manda WhatsApp al +52 5580319184 y en ariadna.tapia@gmail.com. Súmate! Posted by Ariadna Tapia Angelologa on Saturday, September 19, 2020

¿Dónde podemos adquirir el libro?

Se puede descargar a través de Amazon Kindle a cualquier dispositivo móvil o tableta. Por el momento no se puede encontrar en físico debido a la contingencia de salud, pero es muy fácil adquirirlo por internet. La otra forma es enviarme un correo a ariadna.tapia@gmail.com y a través de un pago se les será enviado.