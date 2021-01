Qué es el Parvovirus y por qué mi perro puede morir si la tiene

La Parvovirus es una enfermedad viral canina que afecta principalmente a los cachorros no vacunados, sin embargo, existe la posibilidad de que tu perro, ya sea joven o adulto, también la contraiga, por lo que es necesario mantenerse siempre informado sobre toda la información posible de este padecimiento, sus síntomas, su prevención y tratamiento para ir un paso adelante con el cuidado de tu mascota.

El parvovirus apareció por primera vez en el año de 1970, su transmisión es de un perro a otro, ya sea a través de heces o vómito, por lo que es muy fácil encontrarlo en lugares públicos como parques, refugios, perreras, entre muchos otros.

Esta enfermedad produce la alteración de las vellosidades intestinales, conocida clínicamente como diarrea sanguinolenta y maloliente, junto al deterioro del estado general de salud de tu perro. Sin tratamiento, su pronóstico es fatal, por ello, es necesario atenderlo de forma correcta y un tratamiento precoz.

¿Cuáles son los síntomas de la Parvovirus canina?

Vómito espeso con espuma blanquecina, verdes u otro tipo de tonalidad que pasan a ser acuosos y con sangre

Diarrea con o sin sangre y muy olorosa

Falta de apetito y deshidratación por diarrea y vómito

Una gran decaída anímica, tristeza y pocas ganas deambulación

Debilidad

Problemas respiratorios o jadeos

Ojos secos

Fiebre alta

En casos graves: problemas en el corazón

Diagnóstico

El médico veterinario será quien determine su el can sufre de Parvovirus, analizando profesionalmente qué es lo que le ha provocado los síntomas ya mencionados. En algunas ocasiones, es necesario realizar un chequeo de laboratorio para confirmar que se trate de la enfermedad.

¿Mi perro puede morir si tiene Parvovirus?

Sí, el can puede morir de no tenerse los cuidados adecuados debido a que la enfermedad no tiene ningún tratamiento para eliminarla, por ello, sólo se ofrecen alternativa para tratar los síntomas y esperar a que esto ayude al animal a combatirla y derrotarla. En caso de no recibir tratamiento, los resultados son fatales.

Tratamiento

Una vez que se ha detectado la enfermedad, es necesario comenzar a combatir los síntomas, es decir, revertir la deshidratación, reponer los líquidos y electrolitos perdidos, controlando el vómito y la diarrea evitando infecciones secundarias.

Los perros enfermos deben mantenerse abrigados, con buena alimentación y separados de los otros perros. Para evitar que tus otras mascotas se contagien, es importante limpiar y desinfectar cuidadosamente las áreas donde los perros se alojan, para así controlar la dispersión del virus.

Prevención

Para prevenir la Parvovirus, es necesario cumplir con el programa de vacunación canina, la desparasitación y alimentación apropiada de cachorros para que alcance una rápida y eficiente cantidad de anticuerpos, así su organismo podrá defenderse de esta enfermedad.

Será desde los 45 días hasta los 2 meses cuando podrás vacunar por primera vez a tu cachorro para la Parvovirus, posteriormente recibirá una vacuna cuádruple a los dos meses y medio, una quíntuple a los tres meses, una séxtuple a los tres meses y medio y un año después de terminar su calendario de vacunación es necesario reforzar con una vacuna séxtuple anual.