¿Qué es el frilusftliv? el estilo de vida de los escandinavos que se puede aplicar en la pandemia de Covid-19

Europa.- La pasión de los escandinavos por la naturaleza tiene nombre: friluftsliv. El término fue popularizado en 1850 por el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen, para describir la importancia de pasar tiempo en la naturaleza para el propio bienestar físico y espiritual, muy necesario durante esta pandemia de Covid-19.

El friluftsliv es un estilo de vida que incluye diversas actividades como correr en un parque o bosque, ir al trabajo en bicicleta, escaparse un fin de semana a una cabaña alejada de la ciudad, dar una caminata o hacer un picnic en el parque.

Este estilo de vida en Suecia, Noruega, Finlandia y Suiza, se ve reflejado en el derecho de acceso público a la naturaleza o también llamado derecho de acceso común. Este consiste en poder transitar en terrenos abiertos de propiedad privada, con fines de recreación y ejercicio.

Junto al derecho se incluye la exigencia de respeto y cuidado al medio ambiente como a la vida animal, así como hacia los propietarios y otras personas presentes.

Friluftsliv en pandemia

Esta práctica puede resultar altamente beneficiosa para la salud física y mental durante estos tiempos de pandemia de Covid-19, en los cuales el estrés y los trastornos mentales por el confinamiento van en aumento.

Practicar friluftsliv es seguro siempre y cuando se cumplan las medidas de distanciamiento social y demás precauciones estipuladas por la Secretaría de Salud y el gobierno. Es indispensable el uso de mascarilla y mantener el distanciamiento social si se compartirá la actividad con otras personas.

La llave de la felicidad está en la naturaleza

Puede que el Friluftsliv sea el secreto de Noruega para ocupar el quinto puesto puesto en la lista de lugares más felices del mundo. (En el Informe Mundial de la Felicidad de 2020 de la ONU, Noruega se sitúa en el quinto puesto. Los centros noruegos de Bergen y Oslo figuran entre las diez ciudades más felices del mundo.)

De acuerdo con un estudio de 2019 publicado en la revista Nature, pasar dos horas a la semana en entornos naturales como parques o espacios verdes potencia el bienestar.

En caso de no poder salir a un área verde el escritor Oliver Luke Delorie aconseja algo más sencillo pero efectivo. "Abre la puerta, sal y respira profundamente" escribió Delorie en la introducción de su libro "Friluftsliv: Connect With Nature the Norwegian Way".

"Un baño de bosque", la técnica japonesa antiestrés

Una práctica parecida a el friluftsliv se originó en Japón: el Shinrin Yoku, término acuñado en 1982 por el gobierno nipón pero inspirado en el practicante budista Shinto. Consiste en dejar que la naturaleza entre por los cinco sentidos, un “baño de bosque”, lo llaman en occidente.

Se trata de dar paseos en silencio, sin interrupciones como audifonos o el celular, por un entorno natural poniendo atención al olor que desprenden las plantas, el ruido del viento en las hojas de los árboles y toda la gama de colores y texturas que el entorno nos ofrece.

Se recomienda tomar un té o una infusión relajante para que participe el sentido del gusto.

Tanto el friluftsliv como el shinrin Yoku pueden ayudar a las personas a sobrellevar el confinamiento por Covid-19 gracias a la naturaleza y quizás volverse un habito en el mundo post pandemia.