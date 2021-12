¿Qué es la ropa elegante?

Ser elegante no es de todos, el estilo de usar ropa elegante es una forma de presentarse ante el mundo buscando el éxito, basado en la distinción persona, la cultura y el respeto.

Sin duda la persona con expresión elegante busca el prestigio y tiene la capacidad de elevar lo cotidiano a una forma más pura y selecta que genera admiración en los demás.

Para vestirse elegante no necesitas usar prendas de distinguidas marcas ni costosas, solo debes de tener un estilo fino y saber como usar el maquillaje, en el caso de las mujeres, entre otras cosas.

La ropa elegante también incluye un buen corte de cabello, vestir colores principalmente lisos, de diseño sobrio y generalmente en colores neutros, usar accesorios en muy buen estado y aplicando la regla "menos es más"

Debes de saber que la ropa siempre tiene una talla correcta, ni muy ajustada ni muy holgada.

Para verse elegante se le debe agregar distinción, exclusividad y el buen gusto, en el caso de las mujeres nunca deben de descuidar su maquillaje e igualmente lo deben de mantener sobrio en eventos formales y lo adecuan perfectamente en eventos de la noche.

Tips para lucir elegante

Mejora tu postura

Es importante que tu postura sea natural y estés cómoda con ella, de lo contrario, lucirás falsa en lugar de sofisticada.

El maquillaje ligero es el más elegante

Una mujer elegante no necesita kilos de maquillaje para sobresalir, pero sí será necesario que inviertas más en el cuidado de tu piel y en tus hábitos de salud e higiene.

¡Conócete más!

Uno de los tips que te harán una mujer elegante es identifica cuales son los todos que van mejor con tu tono de piel y cuáles son las prendas que le favorecen más a tu cuerpo, sin que se vea vulgar.

Evita los descuidos

La ropa sucia, arrugada o con aspecto viejo proyecta una mala imagen de ti y proyecta cero elegancia en una mujer. Lo mismo aplica con tu higiene personal, desde tu cabello y tu aroma, hasta tus uñas deben de tener buena apariencia.

No grites la marca



No es necesario que sepamos quien es el diseñador de cada una de las prendas que estés usando. De hecho, una mujer elegante es más discreta y no necesita usar la ropa más cara para destacar su clase, pues sabe que la elegancia tiene que ver con su buen gusto y no con su dinero.